HUGO BOSS Aktie: Schlechtere Aussichten überschatten Q3-Zahlen - Jefferies bleibt skeptisch

Obwohl der Modekonzern mit seinem operativen Ergebnis weitgehend die Erwartungen erfüllt hat, sorgen die gesenkten Umsatz- und Gewinnziele für 2026 für Ernüchterung. Das Analysehaus Jefferies hält deshalb an seiner zurückhaltenden Einschätzung fest und bestätigt das Kursziel von 37 EUR sowie das Rating "hold". Analyst Frederick Wild sieht die weitgehend erwartungsgemäße Quartalsentwicklung von den schwächeren Jahresperspektiven überschattet. Für die HUGO BOSS Aktie stellt sich damit eine entscheidende Frage: Wann kann der Modekonzern wieder mit überzeugenderen Wachstums- und Gewinnperspektiven aufwarten?