Warum senkte Hugo Boss die Prognose?

Wegen schwacher Konsumnachfrage und hoher Ausgaben für Technologie und KI.

Wie hoch ist das neue EBIT-Ziel?

250 bis 300 Millionen Euro für 2026.

Wer ist der Mehrheitsaktionär?

Die britische Frasers Group mit mehr als 50 Prozent.

Welche ISIN und WKN hat die Hugo Boss Aktie?

ISIN DE000A1PHFF7, WKN A1PHFF, Handelssymbol BOSS, US-Handelssymbol BOSSY.