Die Hugo Boss Aktie durchlebt unruhige Wochen. Am 2. November senkte der Modekonzern seine Prognose: Das EBIT soll 2026 nur noch 250 bis 300 Millionen Euro erreichen, nach zuvor 300 bis 350 Millionen Euro. Anfang November notierte die Aktie bei rund 37,80 Euro.
Hugo Boss Aktie: Prognose gekappt, Großaktionär über 50 Prozent – wer bestimmt jetzt den Kurs in Metzingen?
EBIT-Ziel um 50 Millionen Euro gesenkt, Umsatzrückgang im hohen einstelligen Bereich und ein neuer Mehrheitsaktionär: Die Hugo Boss Aktie steht vor einer Zeitenwende. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Hugo Boss Aktie trägt die ISIN DE000A1PHFF7 und die WKN A1PHFF. In Deutschland lautet das Handelssymbol BOSS, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol BOSSY gehandelt.
Die Zahlen
Weniger Umsatz, weniger Gewinn
Im dritten Quartal sank der Umsatz währungsbereinigt um 5 Prozent auf 946 Millionen Euro, übertraf damit aber die Erwartungen. Das EBIT fiel von 95 auf 81 Millionen Euro, die Marge von 9,6 auf 8,6 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Hugo Boss nun einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich. Belastend wirken die Konsumflaute und hohe Ausgaben für Technologie und KI.
Mit einem Mehrheitsaktionär an Bord ist Hugo Boss nicht mehr nur ein Modekonzern, sondern auch ein Übernahmefall.
Die Machtfrage
Neuer Mehrheitsaktionär
Kurz vor der Prognosesenkung überschritt die britische Frasers Group (ISIN: GB00B1QH8P22, Handelssymbol: FRAS, US-Handelssymbol: SDIPF) die Schwelle von 50 Prozent der Anteile. Hugo Boss führt nach eigenen Angaben Gespräche mit dem Mehrheitsaktionär, hält aber an der Strategie fest. Für die Hugo Boss Aktie bedeutet das: Künftige Entscheidungen hängen stark vom neuen Großaktionär ab.
Häufige Fragen zur Hugo Boss Aktie
Warum senkte Hugo Boss die Prognose?
Wegen schwacher Konsumnachfrage und hoher Ausgaben für Technologie und KI.
Wie hoch ist das neue EBIT-Ziel?
250 bis 300 Millionen Euro für 2026.
Wer ist der Mehrheitsaktionär?
Die britische Frasers Group mit mehr als 50 Prozent.
Welche ISIN und WKN hat die Hugo Boss Aktie?
ISIN DE000A1PHFF7, WKN A1PHFF, Handelssymbol BOSS, US-Handelssymbol BOSSY.
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