Warum ist die Hudbay Minerals Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,72 Prozent auf 25,68 kanadische Dollar, weil Kupfer und Gold kräftig zulegten.

Wann startet Copper World?

Die erste Produktion ist für das zweite Halbjahr 2029 geplant.