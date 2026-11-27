Kupfer und Gold steigen am selben Tag, und kaum ein Unternehmen verbindet beide so wie dieses: Die Hudbay Minerals Aktie (ISIN: CA4436281022, WKN: A0DPL4, Handelssymbol Toronto: HBM, US-Handelssymbol: HBM, Frankfurt: OCKA) gewann kurz nach Handelsbeginn in Toronto 2,72 Prozent auf 25,68 kanadische Dollar. Hudbay gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Hudbay Minerals Aktie: S&P/TSX Gewinner mit Rekordquartal – Kupfer springt, Copper World wird gebaut
Die Hudbay Minerals Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,72 Prozent auf 25,68 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Kupfer verteuert sich um mehr als 4 Prozent, Gold um rund 2 Prozent. Hudbay fördert beides und hat gerade den Bau seiner neuen Großmine in Arizona beschlossen.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Zwei Metalle, ein Tag: Hudbay profitiert doppelt
Kupfer legte am Freitag um mehr als 4 Prozent zu, so stark wie seit Januar nicht. Gold stieg um rund 2 Prozent. Bei Hudbay stammt gut ein Drittel des Umsatzes aus Gold, der Rest überwiegend aus Kupfer. Die Hudbay Minerals Aktie reagiert deshalb auf beide Bewegungen. Auslöser der Metall-Erholung ist die Stabilisierung der Technologiewerte: Die Sorge, der KI-Boom und mit ihm der Kupferbedarf für Rechenzentren könnten abflauen, hat vorerst nachgelassen.
Kupferpreis springt
Mehr als 4 Prozent Plus – der größte Tagesgewinn seit Januar.
Gold als Kostensenker
Die Erlöse aus Gold drücken Hudbays rechnerische Kupferkosten unter null. Steigt Gold, sinken sie weiter.
Rekordzahlen
Im dritten Quartal erzielte Hudbay 765,9 Millionen Dollar Umsatz und 413,4 Millionen Dollar bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA).
Baubeschluss
Hudbay und Partner Mitsubishi haben den Bau der Mine Copper World in Arizona endgültig beschlossen.
Hintergrund
Copper World: die Wette auf die nächste Dekade
Hudbay betreibt Minen in Peru, in der kanadischen Provinz Manitoba und in British Columbia. Am 12. November meldete der Konzern das beste dritte Quartal seiner Geschichte und senkte die Kostenprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr. Die Mine Copper Mountain, 2023 übernommen, erwirtschaftete erstmals einen positiven freien Mittelzufluss. Für 2027 stellt das Management rund 25 Prozent mehr Kupfer in Aussicht. Der größte Schritt folgt später: Copper World soll im zweiten Halbjahr 2029 die Produktion aufnehmen und in den ersten zehn Jahren im Schnitt 102.000 Tonnen Kupfer pro Jahr liefern.
Häufige Fragen zur Hudbay Minerals Aktie
Warum ist die Hudbay Minerals Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,72 Prozent auf 25,68 kanadische Dollar, weil Kupfer und Gold kräftig zulegten.
Wann startet Copper World?
Die erste Produktion ist für das zweite Halbjahr 2029 geplant.
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