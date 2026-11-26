In der Nacht erholten sich die asiatischen Börsen deutlich, der Hang Seng in Hongkong gewann rund 1,9 Prozent. In Europa führten Banken die Gegenbewegung nach dem Ausverkauf vom Mittwoch an. Dazu kam der Finanzstabilitätsbericht der Bank of England: Die Notenbank will die Kapitalanforderungen der großen britischen Banken um weitere 30 Basispunkte senken. Der CBOE UK 100 Gewinner HSBC wird von Bloomberg neben Lloyds, NatWest und Barclays zu den größten Nutznießern der Debatte um niedrigere Puffer gezählt.

Die Aktie hat Aufholbedarf. Mitte November notierte sie noch bei rund 1.354 Pence, also etwa 8 Prozent höher als heute.