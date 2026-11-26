Zwei Heimatmärkte, zweimal Rückenwind: Die HSBC-Aktie (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Symbol London: HSBA, Symbol Deutschland: HBC1, US-Symbol: HSBC) gewinnt im Xetra-Handel 2,16 Prozent auf 14,87 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 2,61 Prozent höher bei 1.249,1 Pence.
HSBC-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Asien dreht, die Aufsicht lockert – Europas größte Bank erholt sich vom Novembertief
Die HSBC-Aktie steigt im Xetra-Handel um 2,16 Prozent auf 14,87 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie 2,6 Prozent höher bei 1.249,1 Pence. Rückenwind kommt aus Hongkong, wo die Börse kräftig zulegte, und von der Bank of England, die niedrigere Kapitalanforderungen vorschlägt.
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CBOE UK 100 Gewinner HSBC
Warum die HSBC-Aktie steigt: Hongkong liefert die Vorlage, London den Abschluss
HSBC verdient den größten Teil seines Geldes in Asien und wird in London beaufsichtigt. Am Donnerstag half beides.
In der Nacht erholten sich die asiatischen Börsen deutlich, der Hang Seng in Hongkong gewann rund 1,9 Prozent. In Europa führten Banken die Gegenbewegung nach dem Ausverkauf vom Mittwoch an. Dazu kam der Finanzstabilitätsbericht der Bank of England: Die Notenbank will die Kapitalanforderungen der großen britischen Banken um weitere 30 Basispunkte senken. Der CBOE UK 100 Gewinner HSBC wird von Bloomberg neben Lloyds, NatWest und Barclays zu den größten Nutznießern der Debatte um niedrigere Puffer gezählt.
Die Aktie hat Aufholbedarf. Mitte November notierte sie noch bei rund 1.354 Pence, also etwa 8 Prozent höher als heute.
Quartalszahlen
Am 27. Oktober meldete HSBC ein Plus von 32 Prozent beim Vorsteuergewinn. Weil die Erträge die Erwartungen leicht verfehlten, fiel die Aktie damals um rund 6 Prozent.
Rückkauf
Die Bank startete im Oktober einen weiteren Aktienrückkauf über bis zu 1 Milliarde Dollar und kauft seither nahezu täglich eigene Aktien.
Grenze der Aufsicht
Weitere Kapitalerleichterungen lehnt die Bank of England mit Verweis auf die Finanzstabilität ab.
Steckbrief
- Unternehmen
- HSBC Holdings plc
- Geschäft
- Internationale Großbank mit Schwerpunkt Asien
- ISIN / WKN
- GB0005405286 / 923893
- Symbol London / Deutschland / USA
- HSBA / HBC1 / HSBC
- Kurs Xetra
- 14,87 Euro (+2,16 %)
- Kurs London
- 1.249,1 Pence (+2,61 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur HSBC-Aktie
Warum ist die HSBC-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil sich die asiatischen Börsen und die Bankaktien erholen und die Bank of England niedrigere Kapitalanforderungen vorschlägt.
Kauft HSBC eigene Aktien zurück?
Ja. Seit Ende Oktober läuft ein Rückkauf über bis zu 1 Milliarde Dollar.
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