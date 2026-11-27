Die HSBC-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Xetra um 1,92 Prozent auf 15,156 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Vortag hatte sie bei Xetra 2,16 Prozent gewonnen.
HSBC-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Asien-Bank legt 1,9 Prozent zu – Fernost-Rally und Kapitalspielraum
Die HSBC-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine starke Asien-Sitzung und die gute Bankenstimmung stützen den Konzern mit Schwerpunkt Hongkong.
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Die Hintergründe
Asien und Banken-Rückenwind
Laut Alliance News empfing London nach einer starken Asien-Sitzung einen positiven Handover. HSBC macht den Großteil seiner Gewinne in Asien, vor allem in Hongkong, und profitiert deshalb von dieser Stimmung. Dazu kommt die allgemeine Bankenstärke nach der Bank-of-England-Entscheidung zu Kapitalanforderungen.
Die HSBC-Aktie gilt als Dividendenwert und als Konjunkturbarometer für Asien. Sie ist damit ein typischer Mitläufer, wenn Risiko wieder gefragt ist.
Steckbrief
- Unternehmen
- HSBC Holdings plc
- ISIN
- GB0005405286
- Symbol London
- HSBA
- US-Symbol
- HSBC (NYSE)
- Kurs
- 15,156 Euro
- Veränderung
- +1,92 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:19 Uhr
Warum steigt die HSBC-Aktie?
Die Asien-Rally und eine gute Bankenstimmung stützen den Kurs.
Wo verdient HSBC sein Geld?
Vor allem in Asien, insbesondere in Hongkong.
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