HP Aktie: Bester Tag seit Mai, vier Prozent Dividende – und die Analysten sehen den Kurs 14 Prozent tiefer

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:45 3 Min.

Der PC- und Druckerhersteller übertrifft die Erwartungen und erhöht die Ausschüttung. Die HP Aktie gewinnt in einer Woche 15 Prozent und überholt fast alle Kursziele. Wer irrt?

Bild: HP Inc.

Der Kurs läuft den Analysten davon – und zwar deutlich. Die HP Aktie notierte am Freitag, 27. November 2026, kurz vor dem vorgezogenen Handelsschluss bei 32,20 US-Dollar, ein Plus von gut drei Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von rund 15 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27,55 US-Dollar. HP Inc. · ISIN: US40434L1052 · WKN: A142VP · Handelssymbol: 7HP · US-Handelssymbol: HPQ Kurssprung am 25. November, bester Tag seit Mai +11,49 % Kurs am 27. November zum Handelsende rund 32,20 $ neue Jahresdividende je Aktie, Rendite rund 3,9 Prozent 1,24 $ durchschnittliches Kursziel der Analysten 27,55 $ Quelle : HP Inc., Ergebnis viertes Geschäftsquartal vom 24. November 2026; NYSE-Kursdaten Die Zahlen Über den Erwartungen, mit vorsichtigem Ausblick HP meldete am 24. November für das vierte Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,83 US-Dollar bei erwarteten 0,75 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 9,3 Prozent auf 16,0 Milliarden US-Dollar und lag ebenfalls über den Schätzungen. Die Quartalsdividende wurde auf 0,31 US-Dollar angehoben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr schüttete HP über Dividenden und Rückkäufe mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar aus. Die erste Reaktion war verhalten: Am Dienstag fiel die Aktie noch, weil der Ausblick für das neue Geschäftsjahr vorsichtig ausfiel. Am Mittwoch folgte dann der Sprung um 11,49 Prozent auf 31,15 US-Dollar – in einer Sitzung, in der der Technologiesektor zeitweise heftig unter Druck stand. Der Widerspruch Kurs oben, Analysten unten Die 18 Analysten, die HP beobachten, stufen die Aktie im Schnitt mit „Hold“ ein. Mehrere Häuser haben ihre Ziele nach den Zahlen angehoben und raten trotzdem zum Verkauf. Das höchste Kursziel liegt bei 33,40 US-Dollar und damit nur knapp über dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Skepsis hat Gründe. Das Management nennt seine Prognose selbst „vorsichtig“ und verweist auf anhaltenden Druck bei Kosten und Nachfrage – steigende Preise für Speicherchips verteuern die Geräte. Die operative Marge sank auf 5,3 Prozent nach 6,6 Prozent im Vorjahr. Die Bewertung ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund zwölf niedrig, liegt aber über dem Fünfjahresmittel von knapp zehn. Was für die HP Aktie spricht Zahlen über den Erwartungen, höhere Dividende, niedrige Bewertung und Zuflüsse von Anlegern, die defensive Technologiewerte suchen. Was dagegen spricht Vorsichtiger Ausblick, steigende Bauteilkosten, sinkende Marge und ein Kurs über fast allen Analystenzielen. Häufige Fragen zur HP Aktie Wo steht die HP Aktie?

Am 27. November 2026 notierte sie zum Handelsende bei rund 32,20 US-Dollar. Wie hoch ist die Dividende?

0,31 US-Dollar je Quartal, also 1,24 US-Dollar im Jahr. Was sagen Analysten?

Im Schnitt „Hold“ mit einem Kursziel von 27,55 US-Dollar, unter dem aktuellen Kurs. Fazit: Zuflucht mit Fragezeichen Die HP Aktie profitiert von der Flucht aus teuren Technologiewerten. Die Zahlen waren gut, der Ausblick nicht. Entweder heben die Analysten ihre Ziele an – oder der Kurs kommt ihnen entgegen.

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