Hornbach Holding Aktie: SDAX Verlierer am Abend – einen Tag nach dem Jahreshoch nehmen Anleger Gewinne mit

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:07 2 Min.

Die Hornbach Holding Aktie fällt am Freitag um 2,34 Prozent auf 91,70 Euro und ist drittgrößter SDAX Verlierer. Am Donnerstag hatte der Baumarktkonzern ein Zwölfmonatshoch erreicht.

Bild: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Gestern Jahreshoch, heute Verliererliste: Die Hornbach Holding Aktie gibt am Freitag um 2,34 Prozent auf 91,70 Euro nach und ist drittgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstag hatte der Baumarktbetreiber aus der Pfalz den höchsten Stand seit zwölf Monaten erreicht. Schlusskurs der Hornbach Holding Aktie 91,70 € Tagesverlust, Platz 3 der SDAX Verlierer −2,34 % Kursverlust zum Vortag −2,20 € Tagesgewinn des SDAX zum Vergleich +1,21 % Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:39 Uhr; boerse.de; Börse Stuttgart Der Auslöser Warum fällt die Hornbach Holding Aktie heute? Eine Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Hornbach Holding Aktie gehört zu den stabilen Werten des Herbstes: Seit Anfang September läuft ein Aufwärtstrend, im November folgte ein Zwölfmonatshoch auf das nächste, zuletzt am Donnerstag. Wer in den turbulenten Wochen Schutz gesucht hatte, fand ihn bei Titeln wie diesem. Am Freitag drehte sich das Bild. Gefragt waren Technologie- und Rüstungswerte, also Aktien mit mehr Schwung. Defensive Gewinner wurden zu Geld gemacht. Für den SDAX Verlierer bedeutet das einen Rücksetzer um 2,20 Euro, aber keinen Bruch des Trends. Der Hintergrund Baumärkte in neun Ländern, Zahlen im Dezember Hornbach betreibt großflächige Bau- und Gartenmärkte in Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern sowie einen Baustoffhandel. Das Geschäftsjahr endet Ende Februar. Die Zahlen zum dritten Quartal, das den Herbst abdeckt, legt der Konzern üblicherweise kurz vor Weihnachten vor. Die Hornbach Holding Aktie gilt als solider Dividendenwert mit stabilen Ausschüttungen und einem starken Auslandsgeschäft. Was für die Hornbach Holding Aktie spricht Aufwärtstrend seit September, Zwölfmonatshoch erst am Vortag

Wachsendes Auslandsgeschäft

Verlässliche Dividende Was Anleger bedenken sollten Nach dem guten Lauf sind Gewinnmitnahmen wahrscheinlich

Schwache Konsumstimmung trifft Bau- und Gartenmärkte

Bei einer Rotation in Zykliker bleibt die Aktie zurück Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Hornbach Holding Aktie Warum ist Hornbach heute SDAX Verlierer?

Ohne Nachricht. Nach dem Zwölfmonatshoch vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Ist der Aufwärtstrend gebrochen?

Ein einzelner schwächerer Tag ändert daran nichts, der Kurs liegt weiter nahe am Jahreshoch. Hornbach Holding Aktie: ISIN DE0006083405, WKN 608340, Börsenkürzel HBH. Fazit zur Hornbach Holding Aktie Die Hornbach Holding Aktie ist am Freitag SDAX Verlierer, weil Anleger aus defensiven Werten in Technologie umschichten. Der Rücksetzer folgt auf eine Serie von Hochs. Neue Fakten liefern die Quartalszahlen im Dezember.

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