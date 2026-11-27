Die HORNBACH Aktie (ISIN: DE0006083405, FSE: HBH) steht am Freitag im Zeichen eines Personalwechsels an der Spitze des Kontrollgremiums: Aufsichtsratschef Dr. John Feldmann legt sein Mandat zur Hauptversammlung am 9. Juli 2027 nieder. Die HORNBACH Aktie Prognose muss damit eine Frage beantworten, die an der Börse selten laut gestellt wird - wie viel Kontinuität verträgt ein Familienkonzern, wenn auch der Aufsichtsrat die Generation wechselt?
HORNBACH Aktie Prognose: Feldmann tritt ab, Heinz soll übernehmen - Wie viel Kontinuität steckt im Aufsichtsrat-Umbau?
Aufsichtsratschef John Feldmann und sein Stellvertreter Martin Hornbach scheiden zur Hauptversammlung am 9. Juli 2027 aus, Michael Heinz soll übernehmen. Die HORNBACH Aktie Prognose zwischen Generationswechsel, starken Q2-Zahlen und 12-Monats-Hoch.
Steckbrief
- Unternehmen
- HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
- Ticker
- HBH (Xetra)
- ISIN
- DE0006083405
- Index
- SDAX
- 52-Wochen-Spanne
- rund 74,8 bis 94,8 €
- Nächste Zahlen
- 22. Dezember 2026 (Q3, laut Datenanbieter)
- Hauptversammlung
- 9. Juli 2027
Stand: 25.11.2026, Kurs laut Datenanbieter, Xetra
Die HORNBACH Aktie notierte zuletzt, am 25. November, bei rund 93 Euro und damit nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von rund 94,80 Euro. Der Börsenwert liegt bei rund 1,5 Milliarden Euro. Die Meldung vom 27. November kommt also in eine Phase, in der Anleger der Aktie nach starken Quartalszahlen wieder mehr zutrauen. Diese HORNBACH Aktienanalyse ordnet ein, was die Nachfolgeregelung bedeutet und was für die HORNBACH Aktie Prognose in den kommenden Monaten zählt.
Die Ad-hoc-Meldung
Was HORNBACH am 27. November mitgeteilt hat
Nach der Ad-hoc-Mitteilung hat Dr. John Feldmann den Vorstand der HORNBACH Management AG darüber informiert, dass er sein Mandat im Aufsichtsrat der HORNBACH Holding mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2027 niederlegt. Der langjährige Vorsitzende gibt zugleich seine Mandate in den Aufsichtsräten der Konzerngesellschaften HORNBACH Management AG und HORNBACH Baumarkt AG auf, jeweils zu deren Hauptversammlungen 2027.
Doppelter Abgang
Zeitgleich scheidet auch der stellvertretende Vorsitzende Martin Hornbach aus dem Aufsichtsrat aus.
Nachfolger ist vorgesehen
Als neuer Vorsitzender ist Michael Heinz vorgesehen, der dem Gremium bereits angehört.
Ziel der Neuregelung
Das Unternehmen nennt eine kontinuierliche Erneuerung des Aufsichtsrats durch eine stärkere Staffelung der Amtszeiten.
Der Wechsel ist lange vorbereitet und kein Überraschungsabgang mitten in einer Krise: Der Termin liegt knapp acht Monate in der Zukunft, der Nachfolger sitzt bereits im Gremium. Für die HORNBACH Aktie ist das ein Signal für Planbarkeit. Ein Kursimpuls aus der Meldung selbst lässt sich nicht belegen.
Das große Bild
Generationswechsel auf allen Ebenen
Der Aufsichtsrat zieht damit nach, was im Vorstand schon passiert ist. Nach Berichten übernahm zum 1. November 2026 Erich Harsch den Vorstandsvorsitz von Albrecht Hornbach, dessen Bestellung zum 31. Oktober endete. Jan und Nils Hornbach rückten zum selben Stichtag in den Vorstand der HORNBACH Management AG auf. Die HORNBACH Holding ist als KGaA organisiert, die Geschäftsführung liegt bei der HORNBACH Management AG, das Familienunternehmen bleibt also über die Gremien eng mit den Eigentümern verbunden.
Die Quartalszahlen
Operativ läuft es: starkes zweites Quartal
Entscheidend für die HORNBACH Aktie bleibt das operative Geschäft. Im zweiten Quartal 2026/27 (1. Juni bis 31. August) stieg der Nettoumsatz laut Unternehmensangaben um 7,3% auf 1.813,7 Millionen Euro, das bereinigte EBIT legte um 12,8% auf 124,6 Millionen Euro zu. Als Treiber nennt der Konzern robuste Kundennachfrage und einen positiven Kalendereffekt von 1,3 Verkaufstagen. Die Jahresprognose wurde bestätigt: Der Umsatz soll auf oder leicht über dem Vorjahreswert von 6.433,9 Millionen Euro liegen.
|Kennzahl
|2026/27
|2025/26
|Veränderung
|Umsatz Q2
|1.813,7 Mio. €
|1.689,9 Mio. €
|+7,3%
|Bereinigtes EBIT Q2
|124,6 Mio. €
|110,5 Mio. €
|+12,8%
|Umsatz 6M
|3.816,2 Mio. €
|3.599,1 Mio. €
|+6,0%
|Bereinigtes EBIT 6M
|285,6 Mio. €
|272,2 Mio. €
|+4,9%
Bereinigtes EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern, bereinigt um Sondereffekte. Q2 = 1. Juni bis 31. August, 6M = 1. März bis 31. August.
Quelle: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, Mitteilungen vom 7. und 29. September 2026
Die Aktie reagierte darauf mit einem Sprung auf ein Jahreshoch und befindet sich nach Daten von boerse.de seit dem 8. September im Aufwärtstrend. Dennoch bleibt die Bewertung moderat: Das KGV liegt laut Datenanbietern bei rund 10, die zuletzt gezahlte Dividende von 2,40 Euro je Aktie entspricht bei einem Kurs von rund 93 Euro einer Rendite von rund 2,6% (Redaktionsrechnung).
Das Chartbild
Die HORNBACH Aktie nahe dem Jahreshoch
Charttechnisch hat die HORNBACH Aktie im November mehrfach ein neues 12-Monats-Hoch markiert, zuletzt bei rund 94,80 Euro am 5. November. Danach gab sie am 20. November bis auf 90,80 Euro nach und fiel dabei unter die 20-Tage-Linie, kletterte am 23. November aber wieder darüber. Marken, die Chartbeobachter zuletzt nennen: Widerstand beim Jahreshoch um 94,80 Euro, Unterstützung im Bereich um 90 Euro. Das Jahrestief lag im März bei rund 74,8 Euro.
Die Prognose
HORNBACH Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose gibt die Redaktion nicht ab. Die folgenden Szenarien sind Einschätzungen und an beobachtbare Auslöser geknüpft.
Kurzfristig (bis Jahresende): Zahlen entscheiden
Die Personalie dürfte die Aktie kaum bewegen. Wichtiger sind die Q3-Zahlen im Dezember und die Frage, ob die Margenverbesserung aus dem zweiten Quartal im Herbst Bestand hat. Gelingt ein Ausbruch über das Jahreshoch, rückt die 100-Euro-Marke in den Blick, andernfalls bleibt die Zone um 90 Euro die Prüfmarke.
Mittelfristig (bis zur Hauptversammlung im Juli 2027): Nachfolge und Jahreszahlen
Die HORNBACH Aktie Prognose hängt an den Jahreszahlen 2026/27 und am Ausblick des neuen Vorstandsteams. Vorschläge zur Besetzung des Aufsichtsrats dürften vor der Hauptversammlung Klarheit schaffen.
Langfristig: Expansion und Eigentümerfamilie
Die Aktie wird von der Wachstumsstrategie getragen, vom Ausbau der Märkte bis zur Ansprache von Profikunden. Gelingt der Generationswechsel ohne Strategiebruch, könnte der Bewertungsabschlag schrumpfen.
Die Analysten sind geteilt. Nach einer Übersicht von Datenanbietern von September raten 3 Analysten zum Kauf und 4 zum Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 91 Euro und damit nur knapp unter dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Garantien.
Termine
Was Anleger bei der HORNBACH Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur HORNBACH Aktie
Wer folgt auf John Feldmann im Aufsichtsrat? Als Nachfolger im Vorsitz ist Michael Heinz vorgesehen, der dem Aufsichtsrat bereits angehört.
Wann scheidet Feldmann aus? Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2027.
Was bedeutet die Meldung für die HORNBACH Aktie? Ein direkter Kurstreiber ist nicht belegt. Entscheidend bleibt das operative Geschäft, zuletzt mit Umsatz +7,3% und bereinigtem EBIT +12,8% im zweiten Quartal.
Zahlt die HORNBACH Aktie eine Dividende? Zuletzt waren es 2,40 Euro je Aktie, die Rendite liegt bei rund 2,6% (Redaktionsrechnung).
Wann kommen die nächsten Zahlen? Nach Angaben von Datenanbietern am 22. Dezember 2026.
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