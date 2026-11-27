Hormel-Foods-Aktie S&P 500 Verlierer: Lebensmittelkonzern gibt nach – warum die Aktie um 1,4 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die Hormel-Foods-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,36 Prozent auf 22,78 US-Dollar gibt der Fleisch- und Lebensmittelhersteller im starken Markt nach.

Die Hormel-Foods-Aktie (ISIN: US4404521001, WKN: 850875, Handelssymbol: HRL) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,36 Prozent auf 22,78 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. HRL HRL — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr HRL — — — Hormel im laufenden Handel -1,36 % Kurs im laufenden Handel 22,78 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Defensive Werte im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, defensive Basiskonsumgüter wie Hormel bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht Hormel steht für Marken wie Spam und Planters. Ein Minus von 1,4 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die Hormel-Aktie spricht Defensive Produkte: Alltagsmarken.

Stabile Nachfrage: Basiskonsum. Was die Hormel-Aktie belasten kann Rotation: Defensive Werte weniger gefragt.

Kostendruck: Rohstoffe und Futter. Steckbrief der Hormel-Aktie Unternehmen: Hormel Foods Corporation

ISIN: US4404521001 · WKN: 850875

Handelssymbol: HRL (NYSE)

Branche: Lebensmittel Häufige Fragen zur Hormel-Aktie Warum ist die Hormel-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,36 Prozent auf 22,78 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US4404521001, WKN 850875, Handelssymbol HRL. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Hormel ohne Nachricht Die Hormel-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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