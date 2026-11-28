Die Hormel-Foods-Aktie (ISIN: US4404521001, WKN: 850875, Handelssymbol: HRL) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 3,48 Prozent, am Freitag 1,60 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 8,86 Prozent, auf Fünfjahressicht steht ein Minus von 46,93 Prozent.
Hormel-Foods-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Fleischkonzern verliert – was hinter dem Minus von 3,5 Prozent steckt
Die Hormel-Foods-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 3,48 Prozent bleibt der Lebensmittelhersteller in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.
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Die Gründe für den Kursverlust
Defensivwert ohne Rückenwind
Nach einem starken Monat gab Hormel in der Rekordwoche nach.
Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent, getragen von Technologie und Material. Hormel hatte im Monat 8,86 Prozent zugelegt und gab nun nach. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden; denkbar sind Gewinnmitnahmen, belegt sind sie nicht.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Starker Monat davor
Plus von knapp 9 Prozent.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Rücksetzer nach starkem Lauf
Über fünf Jahre liegt die Aktie fast die Hälfte im Minus.
Häufige Fragen zur Hormel-Aktie
Warum ist die Hormel-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 3,48 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US4404521001, WKN 850875, Handelssymbol HRL.
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