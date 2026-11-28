Hormel-Foods-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Fleischkonzern verliert – was hinter dem Minus von 3,5 Prozent steckt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 2 Min.

Die Hormel-Foods-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 3,48 Prozent bleibt der Lebensmittelhersteller in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.

Die Hormel-Foods-Aktie (ISIN: US4404521001, WKN: 850875, Handelssymbol: HRL) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 3,48 Prozent, am Freitag 1,60 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 8,86 Prozent, auf Fünfjahressicht steht ein Minus von 46,93 Prozent. HRL HRL — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr HRL — — — Hormel-Wochenminus -3,48 % Hormel am Freitag -1,60 % Hormel auf Monatssicht +8,86 % Hormel auf Fünfjahressicht -46,93 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Defensivwert ohne Rückenwind Nach einem starken Monat gab Hormel in der Rekordwoche nach. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent, getragen von Technologie und Material. Hormel hatte im Monat 8,86 Prozent zugelegt und gab nun nach. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden; denkbar sind Gewinnmitnahmen, belegt sind sie nicht. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Starker Monat davor Plus von knapp 9 Prozent. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Rücksetzer nach starkem Lauf Über fünf Jahre liegt die Aktie fast die Hälfte im Minus. Was für die Hormel-Aktie spricht Defensive Marken: Stabile Nachfrage nach Lebensmitteln.

Monatsbilanz: Deutliches Plus. Was die Hormel-Aktie belasten kann Schwache Langfristbilanz: Fast 47 Prozent Minus in fünf Jahren.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der Hormel-Aktie Unternehmen: Hormel Foods Corporation

ISIN: US4404521001 · WKN: 850875

Handelssymbol: HRL (NYSE)

Branche: Lebensmittel, Fleischprodukte Häufige Fragen zur Hormel-Aktie Warum ist die Hormel-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 3,48 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US4404521001, WKN 850875, Handelssymbol HRL. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche Hormel Die Hormel-Aktie gibt nach starkem Monat nach. Die Ursache ist offen.

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