Die Honeywell-Aktie (Symbol HON, deutsches Kürzel ALD, Nasdaq) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Industriekonzern um 3,35 US-Dollar beziehungsweise 1,49 % auf 228,45 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 225,10 US-Dollar geschlossen.
Honeywell-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 10: Nach der Aufspaltung wieder gefragt
Die Honeywell-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 1,49 % auf 228,45 US-Dollar. Seit der Abspaltung der Luftfahrtsparte ist Honeywell ein reiner Automatisierungskonzern.
Dow Jones Gewinner Nr. 10
Warum die Honeywell-Aktie zulegt
Eine neue Meldung von Honeywell gibt es nicht. Die Honeywell-Aktie profitiert vom breiten Markt: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus.
Breite Erholung bei Zyklikern
Industriewerte wie Caterpillar (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) und 3M steigen ebenfalls. Zum US-Start lag das Plus bei Honeywell bei 1,41 %, am Ende bei 1,49 %.
Konzern nach der Aufspaltung
Honeywell hat im Oktober 2025 Solstice Advanced Materials abgespalten und zum 29. Juni 2026 Honeywell Aerospace, das als HONA an der Nasdaq notiert. Honeywell ist damit ein reiner Automatisierungs- und Softwarekonzern.
Neuer Zuschnitt der Aktie
Nach der Abspaltung wurden die Aktien im Verhältnis eins zu zwei zusammengelegt. Anleger bewerten die Aktie laut Nasdaq-Analyse neu.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn.
Einordnung
Schlanker, aber mit weniger Wachstumsfantasie
Honeywell hat sich in zwei Schritten vom breit aufgestellten Mischkonzern zum Automatisierungsunternehmen gewandelt. Das schafft Klarheit, nimmt aber den wachstumsstarken Luftfahrtteil heraus. Die Aktie hängt nun stärker an Industrieinvestitionen und Gebäudetechnik.
FAQ
Häufige Fragen zur Honeywell-Aktie
Warum ist die Honeywell-Aktie Dow Jones Gewinner?
Industriewerte profitieren von der breiten Erholung. Eine neue Nachricht von Honeywell gibt es nicht.
Wie hoch steht die Honeywell-Aktie?
Laut Kursliste bei 228,45 US-Dollar, 1,49 % über dem Vortagesschluss.
Was ist mit Honeywell Aerospace passiert?
Honeywell hat die Luftfahrtsparte zum 29. Juni 2026 abgespalten. Sie notiert als Honeywell Aerospace unter dem Symbol HONA.
Steckbrief
- Unternehmen
- Honeywell International Inc.
- ISIN
- nicht verifiziert (siehe Hinweis)
- WKN
- nicht verifiziert (siehe Hinweis)
- Handelssymbol
- ALD (Stuttgart/Hannover)
- US-Handelssymbol
- HON (Nasdaq)
- Kurs
- 228,45 US-Dollar (+1,49 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 10 am 27.11.2026 (19:11 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr
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