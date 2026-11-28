Die Honeywell-Aktie (ISIN US4385162056, US-Symbol HON) ist mit einem Wochenplus von 7,45 % der achtbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 4,42 %. Zahlen für ein und fünf Jahre fehlen in der Übersicht, weil die Aktie nach dem Reverse Split neu gelistet ist.
Honeywell-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 8: Industriekonzern legt 7,45 Prozent zu
Die Honeywell-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 7,45 % zu und ist achtbester Dow Jones Gewinner der Woche. Das Papier notiert nach dem Reverse Split mit neuer ISIN.
Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 8
Warum die Honeywell-Aktie in der Woche zulegt
Einen eigenen Wochenauslöser für Honeywell haben wir nicht gefunden. Die Honeywell-Aktie profitiert von der Erholung bei Industriewerten.
Breite Erholung
Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Honeywell gewann am Freitag 1,50 % auf 228,48 US-Dollar.
Industriewerte gefragt
Mehrere zyklische Titel im Dow gehören zu den Wochengewinnern, darunter Caterpillar, 3M und Boeing.
Neue ISIN
Seit dem Reverse Split 1:2 am 29. Juni 2026 läuft die Aktie unter der ISIN US4385162056 (vorher US4385161066).
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Zyklische Werte im Aufwind
Das Wochenplus ist Teil einer breiten Bewegung bei Industriewerten. Eigene Impulse fehlen.
FAQ
Häufige Fragen zur Honeywell-Aktie
Warum ist die Honeywell-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Die Aktie profitiert von der Erholung bei Industriewerten. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie stark ist die Honeywell-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 7,45 %.
Welche ISIN hat die Honeywell-Aktie?
Seit dem Reverse Split US4385162056. US-Symbol HON (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Honeywell International Inc.
- ISIN
- US4385162056
- US-Handelssymbol
- HON (Nasdaq)
- Kurs
- 228,48 Dollar (27.11.)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 8 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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