Die Honeywell-Aktie (ISIN US4385162056, US-Symbol HON) ist mit einem Wochenplus von 7,45 % der achtbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 4,42 %. Zahlen für ein und fünf Jahre fehlen in der Übersicht, weil die Aktie nach dem Reverse Split neu gelistet ist.