Honeywell Aerospace wurde am 29. Juni 2026 von Honeywell abgespalten. Nach schwächeren Zahlen und gesenkter Prognose im zweiten Quartal brach die Aktie im August um rund 20 Prozent ein. Im dritten Quartal übertraf der Konzern dann die Erwartungen: 2,21 US-Dollar bereinigter Gewinn je Aktie bei 4,64 Milliarden US-Dollar Umsatz, dazu die erste Dividende von 0,40 US-Dollar. Am Black Friday profitiert die Aktie nun von der freundlichen Marktstimmung. Ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.