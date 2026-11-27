Die Honeywell-Aerospace-Aktie (ISIN: US43849R1059, WKN: A429HW, Handelssymbol: HONA, deutsches Kürzel: AW8) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 5,44 Prozent auf 166,43 US-Dollar. Eine eigene Nachricht für den Tag wurde nicht gefunden.
Honeywell-Aerospace-Aktie S&P 500 Gewinner: Luftfahrtzulieferer erholt sich – warum die Aktie um 5,4 Prozent steigt
Die Honeywell-Aerospace-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 5,44 Prozent auf 166,43 US-Dollar erholt sich der neu eigenständige Luft- und Raumfahrtkonzern nach einem schwierigen Sommer.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Neuer Konzern, holpriger Start
Honeywell Aerospace wurde am 29. Juni 2026 von Honeywell abgespalten. Nach schwächeren Zahlen und gesenkter Prognose im zweiten Quartal brach die Aktie im August um rund 20 Prozent ein. Im dritten Quartal übertraf der Konzern dann die Erwartungen: 2,21 US-Dollar bereinigter Gewinn je Aktie bei 4,64 Milliarden US-Dollar Umsatz, dazu die erste Dividende von 0,40 US-Dollar. Am Black Friday profitiert die Aktie nun von der freundlichen Marktstimmung. Ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Marktrally
Die Wall Street legt am Black Friday kräftig zu.
Erholung nach Abspaltung
Die Aktie hatte im Sommer deutlich verloren.
Gute Zahlen im Oktober
Das dritte Quartal übertraf die Erwartungen.
Einordnung
Noch junge Börsengeschichte
Als eigenständiger Konzern hat Honeywell Aerospace erst wenige Monate Kurshistorie. Die Aktie bleibt anfällig für Prognoseänderungen.
Häufige Fragen zur Honeywell-Aerospace-Aktie
Warum ist die Honeywell-Aerospace-Aktie S&P 500 Gewinner?
Sie steigt um 5,44 Prozent auf 166,43 US-Dollar im Zuge der breiten Marktrally; ein Einzelauslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US43849R1059, WKN A429HW, Handelssymbol HONA.
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