Die Honeywell Aerospace Aktie (US-Handelssymbol: HONA) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 5,44 Prozent auf 166,43 Dollar. Honeywell Aerospace liefert Technik für Flugzeuge und Raumfahrt.
Honeywell Aerospace Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Luftfahrtzulieferer legt zu
Die Honeywell Aerospace Aktie steht am Freitag bei 166,43 Dollar und zählt mit plus 5,44 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Luftfahrtzulieferer antreibt.
Kursgrund
Warum die Honeywell Aerospace Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Honeywell Aerospace Aktie profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Nasdaq 100. Als Nasdaq100 Gewinner legt sie mehr als 5 Prozent zu.
Häufige Fragen zur Honeywell Aerospace Aktie
Warum ist die Honeywell Aerospace Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Honeywell Aerospace Aktie?
Am Freitagabend 166,43 Dollar.
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