Wie schloss die Home Depot Aktie am Freitag?

Bei 362,15 Dollar, ein Plus von 0,25 Prozent.

Wer führt Home Depot jetzt?

Richard McPhail, der bisherige Finanzchef, seit dem 23. November 2026.

Welche Prognose gilt für das Geschäftsjahr 2026?

4,5 Prozent Umsatzwachstum und rund 2 Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie.