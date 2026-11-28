Bei der größten Baumarktkette der Welt hat eine neue Ära begonnen. Seit Montag führt Richard McPhail, zuvor Finanzchef, den Konzern. Er übernimmt ein Unternehmen, das wieder wächst, aber mit dünneren Margen kämpft. Am Black Friday stieg die Home Depot Aktie um 0,25 Prozent auf 362,15 Dollar.
Home Depot Aktie: Neuer Chef seit Montag, Zahlen über den Erwartungen – gelingt der Neustart beim Baumarkt-Riesen?
43,4 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, angehobene Umsatzprognose, aber Druck auf die Marge. Seit dem 23. November führt der bisherige Finanzchef den Konzern. Die Home Depot Aktie im Check.
The Home Depot, Inc. · ISIN: US4370761029 · WKN: 866953 · Handelssymbol: HDI · US-Handelssymbol: HD
Die Zahlen
Wachstum über den Erwartungen
In den drei Monaten bis zum 1. November steigerte Home Depot den Umsatz um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar; Analysten hatten mit rund 42,8 Milliarden Dollar gerechnet. Auf vergleichbarer Basis wuchsen die Erlöse um 2,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 3,74 auf 3,86 Dollar, der Nettogewinn um gut drei Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar.
Home Depot wächst vor allem mit Profikunden, während Heimwerker zurückhaltend bleiben. Für die Home Depot Aktie zählt, ob der neue Chef die Marge stabilisiert.
Der Wechsel
Der Finanzchef übernimmt
Richard McPhail, seit 2019 Finanzchef, löste am 23. November Ted Decker an der Konzernspitze ab; Ann-Marie Campbell wurde Präsidentin und operative Chefin. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Home Depot nun 4,5 Prozent Umsatzwachstum und rund 2 Prozent mehr bereinigten Gewinn je Aktie, senkte aber den Ausblick für die bereinigte operative Marge. Am Tag der Zahlen notierte die Aktie bei rund 347,50 Dollar.
Häufige Fragen zur Home Depot Aktie
Wie schloss die Home Depot Aktie am Freitag?
Bei 362,15 Dollar, ein Plus von 0,25 Prozent.
Wer führt Home Depot jetzt?
Richard McPhail, der bisherige Finanzchef, seit dem 23. November 2026.
Welche Prognose gilt für das Geschäftsjahr 2026?
4,5 Prozent Umsatzwachstum und rund 2 Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.