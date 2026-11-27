Wer hat bei Home Depot Aktien verkauft?

Ann-Marie Campbell, seit dem 23. November 2026 Präsidentin und operative Chefin.

Wie viel hat sie verkauft?

12.436 Aktien zu durchschnittlich 346,77 Dollar, zusammen rund 4,3 Millionen Dollar.

Wer führt Home Depot jetzt?

Richard McPhail, bisher Finanzchef, ist seit dem 23. November Vorstandschef.