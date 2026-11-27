Der 23. November war ein besonderer Tag bei Home Depot. Richard McPhail übernahm als neuer Vorstandschef, Ann-Marie Campbell rückte zur Präsidentin und operativen Chefin auf. Am selben Tag verkaufte Campbell 12.436 Aktien zu durchschnittlich 346,77 Dollar, zusammen rund 4,3 Millionen Dollar. Für die Home Depot Aktie ist das kein Riesenposten, aber einer mit bemerkenswertem Zeitpunkt.
Home Depot Aktie: Neue Nummer zwei verkauft am ersten Tag im Amt – für 4,3 Millionen Dollar
Am 23. November übernahm Ann-Marie Campbell bei Home Depot das Amt der Präsidentin und operativen Chefin. Am selben Tag verkaufte sie laut SEC-Meldung 12.436 Aktien für rund 4,3 Millionen Dollar. Was hinter dem Insiderverkauf steckt und warum das Timing Fragen aufwirft.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- Sitz
- Atlanta, Georgia
- ISIN
- US4370761029
- WKN
- 866953
- Handelssymbol
- HDI
- US-Handelssymbol
- HD (NYSE)
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Home-Depot-Aktie trägt die ISIN US4370761029 und die WKN 866953. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol HDI gehandelt, in den USA unter HD an der New York Stock Exchange.
Die Meldung
Erster Tag, erster Verkauf: was bekannt ist
Laut der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC verkaufte Campbell am 23. November 12.436 Aktien zu durchschnittlich 346,77 Dollar. Danach hält sie noch 84.895 Aktien. Ob der Verkauf über einen vorab festgelegten Handelsplan lief, geht aus den uns vorliegenden Daten nicht hervor.
Campbell ist seit gut vier Jahrzehnten bei Home Depot. Im Frühjahr hielt sie direkt knapp 68.000 Aktien und weitere 12.320 Aktien über einen gemeinnützigen Treuhandfonds. Der jüngste Verkauf entspricht damit rund 13 Prozent ihres Bestands vor dem Geschäft.
Der Hintergrund
Neue Führung, gesenkter Ausblick
Den Führungswechsel hatte Home Depot am 17. November zusammen mit den Quartalszahlen angekündigt. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar, gleichzeitig senkte der Konzern die Prognose für die bereinigte operative Marge. Die Aktie gab vorbörslich um rund 2,5 Prozent nach. Der bisherige Chef Ted Decker bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Home Depot
Wer hat bei Home Depot Aktien verkauft?
Ann-Marie Campbell, seit dem 23. November 2026 Präsidentin und operative Chefin.
Wie viel hat sie verkauft?
12.436 Aktien zu durchschnittlich 346,77 Dollar, zusammen rund 4,3 Millionen Dollar.
Wer führt Home Depot jetzt?
Richard McPhail, bisher Finanzchef, ist seit dem 23. November Vorstandschef.
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