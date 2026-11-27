Nach dem Marktkommentar der Deutschen Börse vom 6. November lag der Kurs der Anleihe bei 64 Prozent, das Tief der Vorwoche bei 48 Prozent und der Kurs im August noch über 100 Prozent. Die Zahlen von finanzen.net weichen ab: Dort lag der Schlusskurs am 6. November bei 67,50 Prozent, am 9. November bei 67,25 Prozent, dem niedrigsten Wert der geprüften Schlusskurs-Liste. Unterschiedliche Börsenplätze und Zeitpunkte können das erklären. Eine Ursache für den Kursrückgang nennen die geprüften Seiten nicht.

Das Unternehmen informierte laut Anleihen Finder und 4investors am 4. November nach dem deutlichen Kursrückgang über das dritte Quartal und die Restrukturierung am litauischen Standort Pagiriai. Der Umsatz lag im dritten Quartal über dem Vorjahr, das bereinigte EBITDA war nach Unternehmensangaben klar positiv und deutlich höher als im ersten Halbjahr, der operative Cashflow verbesserte sich im Quartalsverlauf. Preiserhöhungen wirkten, die Nachfrage nach MDF- und HDF-Platten belebe sich allmählich. Der im August angepasste Jahresausblick wurde bestätigt. Konkrete Zahlen zu Umsatz, EBITDA oder Liquidität standen in den geprüften Textauszügen nicht; der Volltext der Mitteilung wurde nicht abgerufen.

Ein Händler der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank wies in einem Marktbericht der Deutschen Börse darauf hin, dass eine Aussage des Unternehmens zur planmäßigen Zahlung des nächsten Kupons fehle (6. November). Ob diese Aussage inzwischen vorliegt, konnte aktiencheck.de nicht belegen.