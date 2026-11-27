Die 7,5-Prozent-Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe GmbH (ISIN NO0013536169, WKN A4DFTR) notierte am 26. November um 10:41 Uhr bei 79,85 Prozent des Nennwerts. Einen Tag zuvor lag der Schlusskurs bei 81,50 Prozent, Anfang November zeitweise nur um 67 Prozent. Bei diesem Kurs ergibt sich nach finanzen.net eine Rendite bis zur Fälligkeit von rund 12,5 Prozent.
Homann Anleihe 2025/2032: Kurs bei 79,85 Prozent, Rendite um 12,5 Prozent, nächster Kupon am 2. Dezember – wie belastbar ist die 7,5-Prozent-Anleihe?
Die 7,5-Prozent-Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe notierte am 26. November bei 79,85 Prozent, nach einem Tief um 67 Prozent Anfang November. Was das Unternehmen berichtet, welche Risiken bleiben und welche Termine anstehen.
Steckbrief
- Emittent
- Homann Holzwerkstoffe GmbH
- Anleihe
- 7,50 % Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2025/2032
- ISIN
- NO0013536169
- WKN
- A4DFTR
- Stückelung
- 1.000 Euro
- Nächster Kupon
- 2. Dezember 2026
Stand: 26.11.2026, Stammdaten laut finanzen.net, Kurs 26.11.2026 10:41 Uhr
Die Homann-Anleihe ist eine Mittelstandsanleihe mit sieben Jahren Laufzeit und einem festen Kupon von 7,5 Prozent, den das Unternehmen halbjährlich zahlt. Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert von 1.000 Euro; die Rendite ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit und liegt hier weit über dem Kupon, weil die Anleihe unter 100 Prozent notiert. Ein Kurs von knapp 80 Prozent bedeutet: Der Markt verlangt einen deutlichen Abschlag, weil er das Risiko höher einschätzt als bei der Emission im Juni 2025.
Der Auslöser
Warum fiel der Kurs der Homann Anleihe von über 100 Prozent auf unter 70 Prozent?
Nach dem Marktkommentar der Deutschen Börse vom 6. November lag der Kurs der Anleihe bei 64 Prozent, das Tief der Vorwoche bei 48 Prozent und der Kurs im August noch über 100 Prozent. Die Zahlen von finanzen.net weichen ab: Dort lag der Schlusskurs am 6. November bei 67,50 Prozent, am 9. November bei 67,25 Prozent, dem niedrigsten Wert der geprüften Schlusskurs-Liste. Unterschiedliche Börsenplätze und Zeitpunkte können das erklären. Eine Ursache für den Kursrückgang nennen die geprüften Seiten nicht.
Das Unternehmen informierte laut Anleihen Finder und 4investors am 4. November nach dem deutlichen Kursrückgang über das dritte Quartal und die Restrukturierung am litauischen Standort Pagiriai. Der Umsatz lag im dritten Quartal über dem Vorjahr, das bereinigte EBITDA war nach Unternehmensangaben klar positiv und deutlich höher als im ersten Halbjahr, der operative Cashflow verbesserte sich im Quartalsverlauf. Preiserhöhungen wirkten, die Nachfrage nach MDF- und HDF-Platten belebe sich allmählich. Der im August angepasste Jahresausblick wurde bestätigt. Konkrete Zahlen zu Umsatz, EBITDA oder Liquidität standen in den geprüften Textauszügen nicht; der Volltext der Mitteilung wurde nicht abgerufen.
Ein Händler der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank wies in einem Marktbericht der Deutschen Börse darauf hin, dass eine Aussage des Unternehmens zur planmäßigen Zahlung des nächsten Kupons fehle (6. November). Ob diese Aussage inzwischen vorliegt, konnte aktiencheck.de nicht belegen.
|Datum
|Kurs in %
|Quelle
|August 2026
|über 100
|Deutsche Börse Live
|06.11.2026
|67,50
|finanzen.net
|09.11.2026
|67,25
|finanzen.net
|25.11.2026
|81,50
|finanzen.net
|26.11.2026, 10:41 Uhr
|79,85
|finanzen.net
Schlusskurse laut finanzen.net; Deutsche Börse nennt für den 6.11. 64 Prozent. Abweichungen durch Handelsplatz und Zeitpunkt möglich.
Quelle: finanzen.net (26.11.2026); Deutsche Börse Live (6.11.2026)
Das große Bild
Was verrät der Kurs der Homann Anleihe über den Markt für Mittelstandsanleihen?
Mittelstandsanleihen sind Schuldverschreibungen kleiner und mittlerer Unternehmen, oft ohne Rating, mit Kupons von sechs Prozent und mehr. Der hohe Zins ist die Gegenleistung für das Risiko. Die Rendite von rund 12,5 Prozent bei Homann zeigt, wie hoch der Markt dieses Risiko einschätzt: Sie liegt weit über der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 3,26 Prozent (26.11., 17:03 Uhr). Der Abstand von gut neun Prozentpunkten ist die Risikoprämie.
Wie wackelig solche Märkte sein können, haben die vergangenen Wochen gezeigt: Nach Berichten von aktiencheck.de verschoben oder strichen mehrere Mittelstandsanleihen Zinsen und Rückzahlungen. Ein Kurs unter 80 Prozent heißt, dass der Markt einen Zahlungsausfall als Möglichkeit einpreist; er heißt nicht, dass ein Ausfall bevorsteht. Das Unternehmen selbst sieht sich nach eigenen Angaben operativ auf Kurs.
Auch die Handelbarkeit ist ein Thema. Nach Daten von finanznachrichten.de lagen die Kurse am 26. November im Geld/Brief-Bereich von 75,75 zu 81,25 Prozent. Ein solcher Spread von mehr als fünf Punkten zeigt, dass Käufer und Verkäufer weit auseinanderliegen; wer verkaufen will, muss unter Umständen deutliche Abschläge hinnehmen.
Termine
Welche Termine sind für die Homann-Anleihe wichtig?
Zentral ist der nächste Zinstermin am 2. Dezember 2026. Ob und wie der Kupon gezahlt wird, zeigt sich dann. Anleger sollten außerdem auf Mitteilungen des Unternehmens zur Restrukturierung in Litauen achten sowie auf den Finanzkalender des Unternehmens. Fällig ist die Anleihe am 2. Juni 2032. Maßgeblich sind immer die Anleihebedingungen und der Wertpapierprospekt der Emittentin.
Häufige Fragen
FAQ: Homann Anleihe, Kupon, Rendite und Risiken
Wie hoch ist der Kupon der Homann Anleihe 2025/2032? 7,5 Prozent pro Jahr auf den Nennwert, gezahlt halbjährlich. Die Fälligkeit ist der 2. Juni 2032, die ISIN lautet NO0013536169.
Warum liegt die Rendite der Homann Anleihe so viel höher als der Kupon? Weil der Kurs mit rund 80 Prozent unter dem Nennwert liegt. Wer zu diesem Kurs kauft und bis zur Rückzahlung hält, erhält neben den Zinsen den Abstand zu 100 Prozent, sofern das Unternehmen zahlt.
Ist die Homann Anleihe sicher? Es gibt keine Garantie. Mittelstandsanleihen tragen Ausfallrisiken bis zum Totalverlust; der Kurs unter 100 Prozent zeigt eine erhöhte Risikoeinschätzung des Marktes.
Wann wird der nächste Zins gezahlt? Der nächste Kupon ist laut finanzen.net für den 2. Dezember 2026 vorgesehen.
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