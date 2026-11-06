HOCHTIEF Aktie: Starke Quartalszahlen, aber keine Prognoseanhebung - Was steckt dahinter?

Der internationale Baukonzern hat im dritten Quartal operativ überzeugt und seine Wachstumsdynamik beschleunigt. Doch das Analysehaus Jefferies bleibt vorsichtig. Analyst Graham Hunt bestätigt in seiner Aktienanalyse vom 05. November 2026 das Rating "hold" und hält am Kursziel von 493 EUR fest. Der Grund: Trotz des starken dritten Quartals hat HOCHTIEF seine Jahresziele nicht angehoben. Für den Jefferies-Experten deutet dies darauf hin, dass sich das Wachstum im Schlussquartal wieder abschwächen könnte. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Ist das starke Quartal der Auftakt zu einer neuen Wachstumsphase oder steht HOCHTIEF vor einer vorübergehenden Abkühlung?