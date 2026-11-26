Die Hochtief Aktie (Ticker HOT, ISIN DE0006070006) hat am Donnerstag bei rund 336 Euro geschlossen, ein Plus von gut 3 Prozent nach dem tiefsten Stand seit Dezember 2025 am Vortag (Tagestief 323,60 Euro). Die Hochtief Aktienprognose der Analysten ist weit optimistischer als der Kurs: Im Schnitt liegt das Kursziel bei 472,58 Euro, also rund 41 Prozent darüber. Auslöser der Erholung war der Coverage-Start von Oddo BHF mit „Outperform“ und einem Kursziel von 458 Euro, dazu die Erholung der KI-Werte. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Hochtief Aktie Prognose: Konsens-Kursziel 473 Euro bei einem Kurs um 336 – trägt die Rechenzentrums-Fantasie die Erholung?
Die Hochtief Aktie schloss am Donnerstag bei rund 336 Euro (+3,1 %), die Hochtief Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 472,58 Euro. Oddo BHF startet mit „Outperform“ und 458 Euro. Zahlen, Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele und Szenarien.
Was ist bei der Hochtief Aktie zuletzt passiert?
Seit dem Rekordhoch von rund 554 Euro im Mai hat die Hochtief Aktie fast 40 Prozent verloren, in den letzten sechs Monaten rund 30 Prozent. Der Kapitalmarkttag des Mehrheitsaktionärs ACS am 12. November (Hochtief-Schluss damals 382,60 Euro) konnte die Stimmung nicht drehen: Danach drückten der Ausverkauf bei KI-Werten, ein Medienbericht über eine Komplettübernahme (von ACS am 9. November dementiert) und Zweifel an der Dauer des Rechenzentrumsbooms den Kurs auf 323,60 Euro am Mittwoch. Am Mittwochabend startete Oddo-BHF-Analyst Luis de Toledo Heras die Beobachtung mit „Outperform“ und 458 Euro, rund 40 Prozent über dem damaligen Kurs. Er sieht die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität des Digital-Infrastruktur-Geschäfts nach dem ACS-Kapitalmarkttag zerstreut. Die Nachfrage nach Rechenzentren soll das Angebot 2026 und 2027 übersteigen, der Auftragsbestand Hochtief 2027 und weitgehend 2028 auslasten.
Das Geschäftsmodell der Hochtief Aktie in Kürze
Hochtief beschreibt sich als technologiegetriebenen globalen Infrastrukturkonzern: planen, finanzieren, bauen und betreiben. Die Tochter Turner baut in den USA Gebäude und Rechenzentren, CIMIC ist in Australien und Asien aktiv, Flatiron Dragados baut US-Verkehrsinfrastruktur, dazu kommt das Europa-Geschäft. Rechenzentren machen laut Management im dritten Quartal rund 28 Prozent des Auftragsbestands aus. Die Hochtief Aktie ist damit eng an die Investitionen der großen Technologiekonzerne in KI-Infrastruktur gekoppelt. Seit dem 22. Juni gehört Hochtief dem DAX an.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose der Hochtief Aktie aus?
In den ersten neun Monaten 2026 (Mitteilung vom 5. November) stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 32,05 Milliarden Euro, der operative Konzernüberschuss um 39,8 Prozent auf 751,6 Millionen Euro, das operative Ergebnis je Aktie auf 9,99 Euro (Vorjahr 7,14). Die Neuaufträge wuchsen um 32,7 Prozent auf 48,6 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 89,7 Milliarden Euro einen Rekord. Im dritten Quartal allein legte der Umsatz um 22,3 Prozent auf 11,91 Milliarden Euro zu. Die Nettofinanzverschuldung lag Ende September bei 864 Millionen Euro, rund 1 Milliarde Euro weniger als ein Jahr zuvor.
Die Unternehmensprognose für 2026 bestätigte Hochtief: ein operativer Konzernüberschuss von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro, ein Plus von 30 bis 40 Prozent. Nach 752 Millionen Euro in neun Monaten liegt der Konzern im oberen Bereich; das Management betonte, man müsse nicht jedes Quartal anheben. Eine Prognose für 2027 gibt es nicht. Die Dividende für 2025 betrug 6,60 Euro je Aktie, eine Rendite von rund 2 Prozent.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz (Mrd. EUR)
|43,5
|49,1
|Operativer Gewinn je Aktie (EUR)
|14,50
|18,31
|KGV bei rund 336 EUR
|rund 23,2
|rund 18,3
Operativer Gewinn je Aktie. KGV eigene Rechnung auf Basis von rund 336 EUR. Konsenswerte für 2028 liegen uns nicht vor.
Quelle: Analystenkonsens (Stand 22.11.2026), eigene Rechnung
Wie lautet die Hochtief Aktienprognose der Analysten?
Die Abdeckung ist dünn und bislang skeptisch: Laut Analystenübersicht vom 22. November lautet der Konsens bei acht Analysten „Halten“, das durchschnittliche Kursziel beträgt 472,58 Euro. Eine genaue Aufteilung nach Kaufen, Halten und Verkaufen liegt uns nicht vor. Mit dem Oddo-Start gibt es mindestens eine klare Kaufempfehlung. Die namentlich bekannten Ziele reichen von 403 Euro (Deutsche Bank) bis 532,60 Euro (Bernstein, Juli); gegenüber dem Kurs von rund 336 Euro ergibt der Durchschnitt ein rechnerisches Potenzial von rund 41 Prozent.
Welches Kursziel trauen Analysten der Hochtief Aktie zu?
Oddo BHF liegt mit 458 Euro unter dem Durchschnitt, aber mit dem klarsten Rating. Deutsche Bank (Isabella Baxter) senkte das Ziel am 29. Oktober von 458 auf 411 Euro und später auf 403 Euro bei „Hold“. Jefferies (Graham Hunt) bestätigte am 5. November „Hold“ mit 493 Euro; die Wachstumsbeschleunigung sei im Kurs, das Schlussquartal impliziere eine Verlangsamung. Barclays („Equal Weight“, 487 Euro, August) und Bernstein („Market Perform“, 532,60 Euro, Juli) stammen aus der Zeit vor dem Kursrückgang.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Oddo BHF (Luis de Toledo Heras)
|Outperform (Coverage-Start)
|458 EUR
|25.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies (Graham Hunt)
|Hold
|493 EUR (bestätigt)
|05.11.2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank (Isabella Baxter)
|Hold
|403 EUR (zuvor 411)
|06.11.2026
|Analystenstudie
|Barclays
|Equal Weight
|487 EUR
|04.08.2026
|Analystenstudie
|Bernstein
|Market Perform
|532,60 EUR
|14.07.2026
|Analystenstudie
Ratings und Ziele Dritter, unverändert wiedergegeben; kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de. Barclays und Bernstein stammen aus dem Sommer. Abstand zu rund 336 EUR rechnerisch.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Wie teuer ist die Hochtief Aktie im Vergleich?
Auf den erwarteten operativen Gewinn 2026 gerechnet liegt das KGV der Hochtief Aktie bei rund 23, für 2027 bei rund 18. Europäische Baukonzerne sind deutlich günstiger: Vinci wird mit einem KGV 2026 von rund 12 gehandelt, Bouygues mit rund 14, Skanska mit rund 15 (Stand 14. Oktober), Strabag mit rund 13. Hochtief verlangt also einen deutlichen Aufschlag, den Analysten mit dem Wachstum im Rechenzentrumsbau begründen. Die Werte sind nicht einheitlich datiert.
Was sagt die Charttechnik zur Hochtief Aktie?
Beschreibend: Der Kurs von rund 336 Euro liegt etwa 22 Prozent unter der 200-Tage-Linie (430 Euro). Das Mittwochstief von 323,60 Euro gilt als erste Unterstützung, darunter das 52-Wochen-Tief von 293 Euro (1. Dezember 2025). Als Widerstände nennen Chartbeobachter die Zone um 340 Euro und 356 Euro. Hochtief hat etwa die Hälfte der Rally bis zum Rekordhoch von 554 Euro wieder abgegeben.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Hochtief Aktie?
Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Spanne der Analystenziele zusammen.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu 336 EUR
|Argumentation des Marktes
|Bull
|bis 532,60 EUR (höchstes bekanntes Ziel)
|rund +59 %
|Rechenzentrums-Boom hält bis 2028, Auftragsbestand wird in Gewinn umgesetzt, Bewertung erholt sich.
|Base
|Ø 472,58 EUR
|rund +41 %
|Prognose 2026 wird erreicht, Neuaufträge bleiben hoch.
|Bear
|ab 403 EUR (niedrigstes bekanntes Ziel)
|rund +20 %
|Wachstum verlangsamt sich, KI-Investitionen werden gekürzt, Bewertung bleibt hoch.
Bandbreite der Kursziele Dritter; Abstand rechnerisch zu rund 336 EUR (Xetra-Schluss 26.11.2026), keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenübersicht (Nov. 2026), eigene Rechnung
Was beobachten Anleger bei der Hochtief Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Hochtief Aktienprognose
Wie lautet die Hochtief Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 472,58 Euro, bei acht Analysten lautet der Konsens „Halten“; Oddo BHF empfiehlt „Outperform“ mit 458 Euro.
Welches Kursziel hat die Hochtief Aktie 2026 und 2027? Oddo BHF nennt 458 Euro, Jefferies 493, die Deutsche Bank 403 Euro. Der erwartete operative Gewinn je Aktie liegt bei 14,50 Euro für 2026 und 18,31 Euro für 2027.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Hochtief? Für 2026 erwartet Hochtief einen operativen Konzernüberschuss von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro.
Warum stieg die Hochtief Aktie zuletzt? Auslöser waren der Coverage-Start von Oddo BHF mit „Outperform“ und die Erholung der KI-Werte.
Wann legt Hochtief die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 werden im Februar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser (Oddo BHF, Jefferies, Deutsche Bank, Barclays, Bernstein) als externe Quelle wieder und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen: Oddo BHF, Jefferies, Deutsche Bank, Barclays, Bernstein.
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- Empfehlung von Oddo BHF, Jefferies, Deutsche Bank, Barclays, Bernstein vom 25.11.2026, 20:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
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- Noch nicht veröffentlicht
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Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Oddo BHF, Jefferies, Deutsche Bank, Barclays, Bernstein.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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