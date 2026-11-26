In den ersten neun Monaten 2026 (Mitteilung vom 5. November) stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 32,05 Milliarden Euro, der operative Konzernüberschuss um 39,8 Prozent auf 751,6 Millionen Euro, das operative Ergebnis je Aktie auf 9,99 Euro (Vorjahr 7,14). Die Neuaufträge wuchsen um 32,7 Prozent auf 48,6 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 89,7 Milliarden Euro einen Rekord. Im dritten Quartal allein legte der Umsatz um 22,3 Prozent auf 11,91 Milliarden Euro zu. Die Nettofinanzverschuldung lag Ende September bei 864 Millionen Euro, rund 1 Milliarde Euro weniger als ein Jahr zuvor.

Die Unternehmensprognose für 2026 bestätigte Hochtief: ein operativer Konzernüberschuss von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro, ein Plus von 30 bis 40 Prozent. Nach 752 Millionen Euro in neun Monaten liegt der Konzern im oberen Bereich; das Management betonte, man müsse nicht jedes Quartal anheben. Eine Prognose für 2027 gibt es nicht. Die Dividende für 2025 betrug 6,60 Euro je Aktie, eine Rendite von rund 2 Prozent.