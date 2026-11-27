Warum ist die Hochtief Aktie so stark gefallen?

Zweifel an den KI-Investitionen trafen den Bauboom bei Rechenzentren, von dem Hochtief profitiert.

Was sagt Oddo BHF?

Outperform mit einem Kursziel von 458 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wie groß ist der Auftragsbestand?

Rund 90 Milliarden Euro.

Welche ISIN und WKN hat die Hochtief Aktie?

ISIN DE0006070006, WKN 607000, Handelssymbol HOT, US-Handelssymbol HOCFY.