Die Hochtief Aktie hat einen dramatischen Absturz hinter sich. Vom Rekordhoch bei 554 Euro im Mai fiel sie in der Spitze um rund 42 Prozent, am Mittwoch zeitweise bis auf 323,60 Euro. Das war der tiefste Stand seit Mitte Dezember 2025. Am Donnerstag folgte die Gegenbewegung: Mit einem Plus von 3,1 Prozent schloss das Papier bei 335,80 Euro.
Hochtief Aktie: Minus 42 Prozent vom Rekord, jetzt sieht Oddo BHF 40 Prozent Potenzial – Comeback oder Bärenfalle?
Rekordaufträge von 90 Milliarden Euro, Boom bei Rechenzentren und trotzdem ein Kurssturz auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr. Jetzt steigt Oddo BHF mit Outperform und 458 Euro ein, die Hochtief Aktie springt um 3 Prozent. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Hochtief Aktie trägt die ISIN DE0006070006 und die WKN 607000. In Deutschland lautet das Handelssymbol HOT, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol HOCFY gehandelt.
Die Studie
Oddo BHF steigt ein
Auslöser der Erholung ist eine neue Studie. Oddo-BHF-Analyst Luis de Toledo Heras nahm die Bewertung der Aktie am Mittwochabend mit Outperform und einem Kursziel von 458 Euro auf. Er sieht ein Erholungspotenzial von rund 40 Prozent. Der Kapitalmarkttag des spanischen Großaktionärs habe aus seiner Sicht die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität im Bereich digitale Infrastruktur zerstreut. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Hochtief baut die Rechenzentren für die KI. Fällt die KI-Stimmung, fällt die Aktie, auch wenn die Auftragsbücher voll sind.
Das Paradox
Volle Bücher, fallender Kurs
Operativ läuft es bei Hochtief hervorragend, der Auftragsbestand erreichte rund 90 Milliarden Euro. Ihren Rekord hatte die Aktie im Sommer erreicht, getrieben vom Bauboom bei KI-Rechenzentren. Genau diese Abhängigkeit wurde ihr zuletzt zum Verhängnis, als Zweifel an den KI-Investitionen aufkamen. Charttechnisch bleibt das Bild der Hochtief Aktie trotz der Erholung angeschlagen.
Häufige Fragen zur Hochtief Aktie
Warum ist die Hochtief Aktie so stark gefallen?
Zweifel an den KI-Investitionen trafen den Bauboom bei Rechenzentren, von dem Hochtief profitiert.
Was sagt Oddo BHF?
Outperform mit einem Kursziel von 458 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wie groß ist der Auftragsbestand?
Rund 90 Milliarden Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Hochtief Aktie?
ISIN DE0006070006, WKN 607000, Handelssymbol HOT, US-Handelssymbol HOCFY.
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