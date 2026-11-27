Der Bundestag beschließt am Freitag den Haushalt 2027, und mit ihm Milliardentöpfe, die für Baukonzerne und Netzausrüster zählen. Neben dem Kernhaushalt mit rund 556 Milliarden Euro Ausgaben sieht der Plan laut dpa-AFX (Stand 07:35 Uhr) Sondertöpfe von 57,8 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klima sowie 29,6 Milliarden Euro für die Bundeswehr vor. Die Hochtief Aktie (Kürzel HOT, Xetra) lag am Freitag laut finanzen.net bei 345,80 Euro, ein Plus von 2,67 Prozent, und gehörte damit zu den stärksten Werten im DAX, der um 12:09 Uhr bei 25.433,73 Punkten notierte (+0,87 Prozent).
Hochtief Aktie: Infrastruktur-Sondertopf von 57,8 Milliarden Euro vor der Bundestagsabstimmung – wer profitiert an der Börse?
Der Bundestag stimmt am Freitag über den Haushalt 2027 ab. Neben dem Kernetat zählen die Sondertöpfe für Infrastruktur und Klima mit 57,8 Milliarden Euro. Die Hochtief Aktie gehört am Freitag zu den DAX-Gewinnern. Was Anleger über Bau-, Netz- und Infrastrukturwerte wissen sollten.
Der Hintergrund
Was steht im Haushalt 2027 – und wie wird er finanziert?
Der Bund plant im Kernhaushalt 2027 Ausgaben von rund 556 Milliarden Euro und eine Kreditaufnahme von 123 Milliarden Euro. Hinzu kommen die beiden Sondertöpfe. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat zudem ein Haushaltsbegleitgesetz auf den Weg gebracht, das eine Lücke von rund 34 Milliarden Euro unter anderem durch neue Steuern schließen soll. Die Reform der Einkommensteuer ist dagegen noch nicht beschlossen, weil Union und SPD streiten.
|Posten
|Betrag
|Ausgaben im Kernhaushalt
|rund 556 Mrd. €
|Kreditaufnahme im Kernhaushalt
|123 Mrd. €
|Sondertopf Infrastruktur und Klima
|57,8 Mrd. €
|Sondertopf Bundeswehr
|29,6 Mrd. €
|Lücke, die das Begleitgesetz schließen soll
|34 Mrd. €
Quelle: dpa-AFX, 27.11.2026, 07:35 Uhr
Das große Bild
Welche Aktien profitieren von Infrastrukturausgaben – Hochtief, Siemens Energy und Co.?
Öffentliche Infrastrukturmilliarden fließen in Straßen, Schienen, Brücken, Energienetze und Klimaprojekte. Davon können Baukonzerne wie die Hochtief Aktie und Netz- und Energietechnikanbieter wie die Siemens Energy Aktie profitieren. Am Freitag zählten laut dpa-AFX Infineon, Siemens Energy und Hochtief zu den Spitzenwerten im DAX. Siemens Energy notierte laut finanzen.net bei 119,76 Euro (+1,92 Prozent). Ob die Haushaltsmittel bei den Unternehmen ankommen, hängt von Genehmigungen, Personal und Lieferketten ab. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Für den DAX insgesamt ist der Haushalt ein doppelter Faktor: Mehr staatliche Nachfrage stützt zyklische Werte, höhere Schulden können aber die Renditen deutscher Staatsanleihen belasten.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Schlussabstimmung im Bundestag am Freitag: Haushalt 2027 und Haushaltsbegleitgesetz.
Einkommensteuerreform: Der Streit zwischen Union und SPD ist offen.
Ausschreibungen und Aufträge: Erste Vergaben aus den Sondertöpfen zeigen, wo das Geld ankommt.
Häufige Fragen zum Haushalt 2027 und zur Hochtief Aktie
Wie hoch ist der Infrastruktur-Sondertopf im Haushalt 2027? Laut dpa-AFX 57,8 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klima.
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt ab? Die Schlussabstimmung steht am Freitag, 27. November 2026, an.
Wie steht die Hochtief Aktie aktuell? Sie notierte am 27. November laut finanzen.net bei 345,80 Euro, plus 2,67 Prozent.
Welche Aktien profitieren von Infrastrukturausgaben? Typischerweise Bau- und Energietechnikwerte, die Wirkung hängt von Aufträgen und Margen ab.
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