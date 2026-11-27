Öffentliche Infrastrukturmilliarden fließen in Straßen, Schienen, Brücken, Energienetze und Klimaprojekte. Davon können Baukonzerne wie die Hochtief Aktie und Netz- und Energietechnikanbieter wie die Siemens Energy Aktie profitieren. Am Freitag zählten laut dpa-AFX Infineon, Siemens Energy und Hochtief zu den Spitzenwerten im DAX. Siemens Energy notierte laut finanzen.net bei 119,76 Euro (+1,92 Prozent). Ob die Haushaltsmittel bei den Unternehmen ankommen, hängt von Genehmigungen, Personal und Lieferketten ab. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.

Für den DAX insgesamt ist der Haushalt ein doppelter Faktor: Mehr staatliche Nachfrage stützt zyklische Werte, höhere Schulden können aber die Renditen deutscher Staatsanleihen belasten.