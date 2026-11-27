Warum ist die HOCHTIEF Aktie heute DAX Gewinner?

Die Erholung der Technologiewerte stützt die Rechenzentrums-Story, dazu wirkt die Kaufempfehlung von Oddo BHF nach.

Welche ISIN und WKN hat die HOCHTIEF Aktie?

Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter HOCFY gehandelt.

Wie groß ist das Rechenzentrumsgeschäft von HOCHTIEF?

Rund 27 Milliarden Euro des Auftragsbestands entfallen auf Rechenzentren.