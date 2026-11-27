Die HOCHTIEF Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Handelssymbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) setzt ihre Erholung fort. Am Freitagmorgen steigt das Papier des Essener Baukonzerns auf 343,00 Euro, ein Plus von 2,14 Prozent. Damit gehört HOCHTIEF zu den DAX Gewinnern am Morgen. Seit dem Tief vom Mittwoch bei 323,60 Euro, dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr, hat die Hochtief-Aktie rund 6 Prozent zugelegt.
HOCHTIEF Aktie: DAX Gewinner am Morgen – dritter Plustag für den Rechenzentrums-Bauer, ist die Wende vom Jahrestief geschafft?
Die HOCHTIEF Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 2,14 Prozent auf 343,00 Euro. Die Erholung der KI-Werte und die Kaufempfehlung von Oddo BHF tragen den Essener Baukonzern weiter nach oben. Was hinter dem Anstieg der HOCHTIEF Aktie steckt.
Der Auslöser
KI-Erholung trägt weiter: warum die HOCHTIEF Aktie steigt
Wenn die Technologiewerte steigen, steigt auch der Bauer ihrer Rechenzentren.
Die Erholung der Technologiewerte setzt sich am Freitag fort, angetrieben von kräftigen Gewinnen an Asiens Börsen. Davon profitiert auch die HOCHTIEF Aktie, denn die US-Tochter Turner gehört zu den führenden Bauern von Rechenzentren. Nachwirkend stützt die Kaufempfehlung von Oddo BHF: Analyst Luis de Toledo Heras sieht die Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 458 Euro. Der Kapitalmarkttag des Großaktionärs ACS habe Zweifel am Geschäft mit digitaler Infrastruktur ausgeräumt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Dritter Plustag
Die Aktie löst sich vom tiefsten Stand seit fast einem Jahr.
KI-Rückenwind
Asiens Chip-Rally stützt die Rechenzentrums-Story.
Kaufempfehlung
Oddo BHF sieht 458 Euro.
Starke Zahlen
Der operative Gewinn stieg nach neun Monaten um 40 Prozent.
Die Fundamentaldaten
Gewinn plus 40 Prozent: operativ brummt es
Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro, der operative Reingewinn um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreicht 90 Milliarden Euro, davon rund 27 Milliarden Euro für Rechenzentren. Die Ratingagentur S&P hob die Bonitätsnote auf BBB an. Jefferies und die Deutsche Bank sind mit „Hold“ vorsichtiger als Oddo.
Die Marken
HOCHTIEF Aktie: 340 Euro zurückerobert
Charttechnisch hat die HOCHTIEF Aktie die Zone um 340 Euro zurückerobert. Die nächste Hürde liegt bei rund 356 Euro, dem Schlusskurs vom Montag. Nach unten bildet das Mittwochstief bei 323,60 Euro die entscheidende Unterstützung.
Häufige Fragen zur HOCHTIEF Aktie
Warum ist die HOCHTIEF Aktie heute DAX Gewinner?
Die Erholung der Technologiewerte stützt die Rechenzentrums-Story, dazu wirkt die Kaufempfehlung von Oddo BHF nach.
Welche ISIN und WKN hat die HOCHTIEF Aktie?
Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter HOCFY gehandelt.
Wie groß ist das Rechenzentrumsgeschäft von HOCHTIEF?
Rund 27 Milliarden Euro des Auftragsbestands entfallen auf Rechenzentren.
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