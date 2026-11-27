HOCHTIEF Aktie DAX Gewinner: Rechenzentrums-Bauer dreht vom Jahrestief

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:02 2 Min.

Die HOCHTIEF Aktie steigt am Mittag um 2,56% auf 344,40 Euro und gehört zu den DAX Gewinnern. Eine positive Ersteinstufung von Oddo BHF und die KI-Erholung stützen den Rechenzentrums-Bauer nach dem tiefsten Stand seit einem Jahr.

Bild: HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Die HOCHTIEF Aktie zählt am Freitagmittag zu den DAX Gewinnern: Das Papier des Essener Baukonzerns steigt auf Xetra um 2,56% auf 344,40 Euro. Es ist bereits der dritte Plustag in Folge. Seit dem Tief vom Mittwoch bei 323,60 Euro, dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr, hat die HOCHTIEF Aktie rund 6% zugelegt. Tagesplus der HOCHTIEF Aktie +2,56% Kurs gegen Mittag 344,40 € Rekord-Auftragsbestand ca. 90 Mrd. € Davon Rechenzentren ca. 27 Mrd. € Quelle : Xetra, 27.11.2026, gegen Mittag; HOCHTIEF, 9M 2026 Warum steigt die HOCHTIEF Aktie heute? Zwei Faktoren treiben den Kurs. Erstens die breite Erholung bei KI-Werten: HOCHTIEF baut über die US-Tochter Turner zu den führenden Errichtern von KI-Rechenzentren, profitiert also direkt, wenn die Fantasie für den Ausbau zurückkehrt. Zweitens hat Oddo BHF die Aktie am Donnerstag mit einer positiven Einstufung in die Bewertung aufgenommen. Begründet wird sie mit dem Kapitalmarkttag des spanischen Großaktionärs ACS, der Zweifel an Nachhaltigkeit und Profitabilität des Geschäfts mit digitaler Infrastruktur ausgeräumt habe. Dazu passt, dass ACS Anfang November Berichte über eine mögliche Komplettübernahme von HOCHTIEF dementiert hatte. Rekord-Auftragsbuch, aber Kurs im Rückwärtsgang Die Lage ist paradox: HOCHTIEF meldet einen Rekord-Auftragsbestand von rund 90 Milliarden Euro, davon etwa 27 Milliarden Euro im Rechenzentrumsgeschäft, und bestätigte die Prognose für 2026 mit einem operativen Konzernüberschuss von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro (plus 30 bis 40%). Dennoch liegt die HOCHTIEF Aktie rund 40% unter ihrem Hoch von Anfang Mai bei 554,50 Euro. Kursstationen der HOCHTIEF Aktie Zeitpunkt Kurs Veränderung Hoch, Anfang Mai 554,50 € - Tief, Mittwoch 323,60 € - Donnerstag, Xetra-Schluss 335,80 € +3,1% Freitag, gegen Mittag 344,40 € +2,56% Quelle : Xetra, Redaktionsdaten, Stand 27.11.2026 Was gegen eine anhaltende Erholung spricht Die Margen im Bau von Rechenzentren gelten als dünn.

Die Aktie hängt stark an der KI-Stimmung, die sich in dieser Woche mehrfach gedreht hat.

Analysten sind uneinig: Neben positiven Stimmen halten mehrere Häuser an einer neutralen Einstufung fest. Fazit zur HOCHTIEF Aktie als DAX Gewinner Die HOCHTIEF Aktie profitiert am Mittag von der KI-Erholung und der Oddo-Ersteinstufung. Das Rekord-Auftragsbuch liefert die Substanz; ob die Wende vom Jahrestief gelingt, hängt davon ab, dass Rechenzentrums-Aufträge auch in Gewinn übersetzt werden.

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