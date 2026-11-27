Silber verteuert sich je nach Quelle um 6% bis 10% auf rund 44 US-Dollar je Unze, Gold steigt um rund 3% auf über 3.650 US-Dollar. Für Hochschild ist diese Kombination ideal, denn der Konzern fördert beide Metalle. Schon am Donnerstag hatten britische Edelmetallminen im Schnitt rund 6% zugelegt, getragen von höheren Silber- und Platinpreisen.

Die Erholung kommt von einem sehr niedrigen Niveau: Silber hat seit Jahresbeginn rund 37% verloren, Ende Januar lag der Preis noch bei über 117 US-Dollar je Unze. Marktbeobachter nennen als Gründe für die Gegenbewegung die Rückkehr von Käufern nach dem Ausverkauf, nachlassende Sorgen um KI-Werte und den dünnen Handel rund um Thanksgiving. Im FTSE 100 führt der Silberproduzent Fresnillo die Gewinnerliste mit fast 6% an.