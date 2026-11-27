Die Hochschild-Mining-Aktie (Symbol London: HOC, US-Symbol: HCHDF) legt am Freitagmittag den nächsten Sprung hin und gehört erneut zu den FTSE 350 Gewinnern: Der Silber- und Goldproduzent mit Minen in Peru, Argentinien und Brasilien steigt um 5,95% auf 424,0 Pence. Bereits am Donnerstag war die Hochschild-Mining-Aktie zeitweise um mehr als 8% gestiegen - innerhalb von zwei Handelstagen summiert sich das Plus damit auf einen zweistelligen Prozentwert.
Hochschild-Mining-Aktie FTSE 350 Gewinner: Silber-Sprung beflügelt den Anden-Miner erneut um 6% - Zwei Tage, zweistelliges Plus
Die Hochschild-Mining-Aktie klettert am Freitagmittag um 5,95% auf 424 Pence und zählt erneut zu den FTSE 350 Gewinnern. Silber springt um bis zu 10%, Gold um rund 3% - und mit Van Eck ist ein bekannter Rohstoff-Investor über die 5%-Schwelle gestiegen.
Kursanalyse
Silber und Gold im Doppelpack
Hinter dem Kurssprung steht die kräftige Erholung bei den Edelmetallen. Eine eigene Unternehmensmeldung liefert Hochschild am Freitag nicht.
Silber verteuert sich je nach Quelle um 6% bis 10% auf rund 44 US-Dollar je Unze, Gold steigt um rund 3% auf über 3.650 US-Dollar. Für Hochschild ist diese Kombination ideal, denn der Konzern fördert beide Metalle. Schon am Donnerstag hatten britische Edelmetallminen im Schnitt rund 6% zugelegt, getragen von höheren Silber- und Platinpreisen.
Die Erholung kommt von einem sehr niedrigen Niveau: Silber hat seit Jahresbeginn rund 37% verloren, Ende Januar lag der Preis noch bei über 117 US-Dollar je Unze. Marktbeobachter nennen als Gründe für die Gegenbewegung die Rückkehr von Käufern nach dem Ausverkauf, nachlassende Sorgen um KI-Werte und den dünnen Handel rund um Thanksgiving. Im FTSE 100 führt der Silberproduzent Fresnillo die Gewinnerliste mit fast 6% an.
Aktionäre
Van Eck steigt über 5%
Rückenwind kommt auch aus dem Aktionärskreis. Laut einer Stimmrechtsmitteilung vom 25. November hält der US-Vermögensverwalter Van Eck, bekannt für seine Goldminen-ETFs, nun 5,00% der Stimmrechte an Hochschild Mining, das sind 25.732.588 Stimmrechte. Zuvor lag der Anteil bei 4,51%.
Operatives Geschäft
Mara Rosa kommt in Fahrt
Operativ hat Hochschild die Wende bei seiner brasilianischen Goldmine Mara Rosa eingeleitet. Nach einem holprigen Start lieferte die Mine im dritten Quartal über 17.000 Unzen, ein neuer Bergbaudienstleister hat die geplante Kapazität erreicht. Ab 2027 sollen dort jährlich 80.000 bis 85.000 Unzen gefördert werden.
|Kennzahl
|Wert
|Produktion Q3 2026 (Goldäquivalent)
|74.004 oz
|Produktion erste neun Monate 2026
|225.835 oz
|Prognose Gesamtjahr 2026
|300.000-328.000 oz
|Gesamtkosten (AISC) je Unze Goldäquivalent
|2.380-2.500 USD
|Netto-Cash Ende September
|rund 91 Mio. USD
Quelle: Hochschild Mining, Produktionsbericht Q3 2026
Die Hauptmine Inmaculada in Peru lieferte im dritten Quartal 29.571 Unzen Gold und 1,2 Mio. Unzen Silber und lief nach Plan. Vorstandschef Eduardo Landín bestätigte die Jahresziele. Beim aktuellen Goldpreis von rund 3.650 US-Dollar liegt die rechnerische Marge über den Gesamtkosten bei gut 1.100 US-Dollar je Unze Goldäquivalent.
Hebel auf zwei Metalle
Hochschild profitiert sowohl von steigenden Gold- als auch Silberpreisen.
Turnaround in Brasilien
Mara Rosa nähert sich dem Ende des Verbesserungsprogramms und soll das vierte Quartal stützen.
Pipeline
Mit Royropata in Peru und Monte do Carmo in Brasilien arbeitet Hochschild an weiteren Wachstumsprojekten.
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