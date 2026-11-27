Hitachi-Aktie: Technologiekonzern legt im Nikkei 225 zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Hitachi-Aktie steigt im Nikkei 225 um 3,12 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.

Die Hitachi-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,12 Prozent auf 29,75 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. HIA1 HIA1 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr HIA1 — — — Nikkei 225 Gewinner Warum die Hitachi-Aktie zulegt Einen konkreten Anlass für das Plus der Hitachi-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Konzern, der Energie-, Bahn- und IT-Technik liefert, profitiert offenbar von der Kauflaune. Hitachi gilt am Markt auch als Profiteur des KI-Ausbaus. Hitachi-Aktie bei comdirect am Morgen +3,12 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Ohne belegten Anlass bleibt der Anstieg ein Stimmungseffekt. Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Hitachi-Aktie in die Erholung ein.

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