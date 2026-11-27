Die Hitachi-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,12 Prozent auf 29,75 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Hitachi-Aktie: Technologiekonzern legt im Nikkei 225 zu
Die Hitachi-Aktie steigt im Nikkei 225 um 3,12 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.
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Nikkei 225 Gewinner
Warum die Hitachi-Aktie zulegt
Einen konkreten Anlass für das Plus der Hitachi-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Konzern, der Energie-, Bahn- und IT-Technik liefert, profitiert offenbar von der Kauflaune. Hitachi gilt am Markt auch als Profiteur des KI-Ausbaus.
Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Hitachi-Aktie in die Erholung ein.
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