Hewlett Packard Enterprise Aktie: 50 Prozent mehr Umsatz, Prognose rauf – und trotzdem der schwärzeste Tag seit dem Börsengang

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 19:20 3 Min.

HPE übertrifft die eigenen Ziele und hebt den Ausblick kräftig an. Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verliert danach 16 Prozent an einem Tag. Seitdem läuft die Erholung. Was die Anleger so erschreckt hat.

Bessere Zahlen kann ein Konzern kaum liefern – schlechter kann eine Aktie kaum reagieren. Hewlett Packard Enterprise meldete am 23. November ein Umsatzplus von 50 Prozent und hob die Jahresziele an. Am Tag danach brach der Kurs um gut 16 Prozent ein. Die Hewlett Packard Enterprise Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 42,76 US-Dollar, ein Plus von 4,75 Prozent. Hewlett Packard Enterprise Company · ISIN: US42824C1099 · WKN: A140KD · Handelssymbol: 2HP · US-Handelssymbol: HPE Kurssturz am 24. November auf 40,18 $ −16,3 % Schlusskurs am 27. November, plus 4,75 Prozent 42,76 $ Quartalsumsatz, plus 50 Prozent 14,5 Mrd. $ erwartetes Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2027 27 bis 35 % Quelle : Hewlett Packard Enterprise, Ergebnis viertes Geschäftsquartal vom 23. November 2026; NYSE-Kursdaten Die Zahlen Über dem eigenen Ziel, in jeder Zeile Im vierten Geschäftsquartal bis Ende Oktober stieg der Umsatz auf 14,5 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,43 US-Dollar – das Unternehmen selbst hatte 1,20 bis 1,30 US-Dollar in Aussicht gestellt. Die bereinigte operative Marge lag bei 16,9 Prozent. Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Management einen Umsatz von 59,4 bis 63,1 Milliarden US-Dollar, einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,05 bis 5,35 US-Dollar und einen freien Mittelzufluss von mindestens 5,5 Milliarden US-Dollar. Das Rückkaufprogramm wurde um fünf Milliarden US-Dollar aufgestockt. Der Haken Mehr KI-Geschäft, weniger Marge Das Wachstum kommt aus dem Geschäft mit KI-Servern und Cloud-Infrastruktur. Diese Systeme bringen hohe Umsätze, aber geringere Margen als das klassische Geschäft. Dazu kommen Engpässe bei Bauteilen. Der Ausblick rechnet deshalb mit Druck auf die Profitabilität – und genau das las der Markt aus der Prognose heraus. Die Analysten reagierten mit gesenkten Kurszielen, bleiben im Schnitt aber positiv: Der Konsens lautet auf „Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 60 bis 66 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Vom 52-Wochen-Hoch bei 73,56 US-Dollar ist die Aktie rund 42 Prozent entfernt. Was für die Hewlett Packard Enterprise Aktie spricht Rekordwachstum, angehobene Jahresziele, hoher erwarteter Mittelzufluss, aufgestockte Rückkäufe und eine laufende Erholung. Was dagegen spricht Margendruck im KI-Geschäft, Bauteilengpässe, gesenkte Kursziele und ein Kurs weit unter dem Jahreshoch. Häufige Fragen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie Wo steht die Hewlett Packard Enterprise Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 42,76 US-Dollar (plus 4,75 Prozent). Warum fiel sie trotz starker Zahlen?

Weil der Ausblick sinkende Margen im KI-Geschäft erwarten lässt. Was erwartet HPE für 2027?

Ein Umsatzwachstum von 27 bis 35 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,05 bis 5,35 US-Dollar. Fazit: Wachstum hat seinen Preis Die Hewlett Packard Enterprise Aktie zeigt das Dilemma der KI-Ausrüster: Die Aufträge sind da, die Marge wandert zu den Chipherstellern. Ob HPE beides halten kann, zeigt das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres.

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