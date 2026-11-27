Wer verkauft Hershey-Aktien?

Der Hershey Trust als Treuhänder der Milton Hershey School, mit mehr als zehn Prozent größter Aktionär.

Wie viel wurde verkauft?

Am 23. November 30.000 Aktien für rund 5,3 Millionen Dollar, im Monat davor über 200.000 Stammaktien.

Verliert der Trust die Kontrolle?

Nein. Er hält weiterhin rund 55 Millionen Aktien, vor allem stimmrechtsstarke Aktien der Klasse B.