Bei Hershey verkauft nicht ein Manager, sondern der Eigentümer. Der Hershey Trust, Treuhänder der Milton Hershey School und größter Aktionär des Schokoladenkonzerns, reicht seit Wochen nahezu täglich Verkaufsmeldungen bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Am 23. November verkaufte er 30.000 Aktien für rund 5,3 Millionen Dollar. Für die Hershey Aktie ist das kein einzelnes Ereignis, sondern Teil eines laufenden Programms.
Hershey Aktie: Der Großaktionär verkauft Tag für Tag – über 200.000 Aktien in einem Monat
Der Hershey Trust, der die Schokoladen-Ikone über die Milton Hershey School kontrolliert, meldet bei der SEC fast täglich Aktienverkäufe. Allein am 23. November kamen 30.000 Aktien für rund 5,3 Millionen Dollar an den Markt. Was hinter dem Verkaufsprogramm steckt und was es für die Hershey Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Hershey Company
- Sitz
- Hershey, Pennsylvania
- ISIN
- US4278661081
- WKN
- 851297
- Handelssymbol
- HSY
- US-Handelssymbol
- HSY (NYSE)
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Hershey-Aktie trägt die ISIN US4278661081 und die WKN 851297. Sie wird in Deutschland wie in den USA unter dem Kürzel HSY gehandelt, in New York an der NYSE.
Die Meldungen
Fast jeden Handelstag: ein neues Form 4
Die Meldungen folgen einem festen Muster: viele kleine Teilverkäufe pro Tag, alle über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1. Am 23. November verkaufte der Trust in mehreren Tranchen zu Kursen ab rund 172,60 Dollar. Ähnliche Meldungen gab es unter anderem für den 2., 5., 9., 12., 16. und 19. November.
In der Summe ist das beachtlich: Ende Oktober hielt der Trust direkt noch rund 520.000 Stammaktien, nach den Verkäufen vom 23. November waren es rund 306.000. Binnen eines Monats sind damit über 200.000 Stammaktien an den Markt gegangen.
Die Einordnung
Warum der Trust die Kontrolle trotzdem behält
Die verkauften Stammaktien sind nur ein kleiner Teil des Gesamtbesitzes. Laut Meldungsübersicht kontrolliert der Trust weiterhin rund 55 Millionen Aktien, vor allem stimmrechtsstarke Aktien der Klasse B. Die Kontrolle über Hershey bleibt damit unberührt. Der Trust finanziert mit seinem Vermögen die Milton Hershey School, eine Internatsschule für Kinder aus einkommensschwachen Familien.
Häufige Fragen zu den Verkäufen des Hershey Trust
Wer verkauft Hershey-Aktien?
Der Hershey Trust als Treuhänder der Milton Hershey School, mit mehr als zehn Prozent größter Aktionär.
Wie viel wurde verkauft?
Am 23. November 30.000 Aktien für rund 5,3 Millionen Dollar, im Monat davor über 200.000 Stammaktien.
Verliert der Trust die Kontrolle?
Nein. Er hält weiterhin rund 55 Millionen Aktien, vor allem stimmrechtsstarke Aktien der Klasse B.
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