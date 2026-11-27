Brisanter ist der Blick nach Paris. Die zehnjährige OAT rentierte am 25. November mit 4,73 Prozent, 151 Basispunkte über der Bundesanleihe. Frankreich zahlt damit deutlich mehr als Italien, dessen Aufschlag bei rund 111 Basispunkten liegt. Anfang Oktober lag die Rendite zeitweise über 5 Prozent. Für Hernández de Cos ist das die zweite Baustelle neben der Inflation: Die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027 überschattet die Haushaltsdebatte, und die EU-Kommission sieht Frankreich beim Wachstum am Ende der Euro-Länder. Die Auswirkungen auf Märkte, Euro-Staatsanleihen und Banken dürften davon stärker abhängen als von der Personalie selbst.