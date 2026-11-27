Die Euro-Staaten haben sich beim Gipfel in Brüssel auf den Spanier Pablo Hernández de Cos als neuen EZB-Präsidenten verständigt. Der 55-Jährige, derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), soll auf Christine Lagarde folgen, die am 7. Februar 2027 zurücktritt. Er würde eine Notenbank in der Zwickmühle führen: Die Inflation liegt bei 4,0 Prozent, Frankreichs Staatsschulden verteuern sich, und der Markt erwartet weitere Zinserhöhungen.
Hernández de Cos folgt Lagarde: Neuer EZB-Chef bei 4% Inflation - Wer gewinnt, Deutsche Bank oder BNP Paribas?
Die Euro-Staaten stellen Pablo Hernández de Cos als Nachfolger von Christine Lagarde an die EZB-Spitze, die formelle Ernennung im Dezember steht noch aus. Was der Wechsel bei 4,0% Inflation für Bundesanleihen, den DAX sowie Deutsche Bank, Commerzbank und BNP Paribas bedeutet.
Die Entscheidung
Ein Spanier an der EZB-Spitze - aber noch nicht formell ernannt
Nach Angaben von Diplomaten einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder am Donnerstag einstimmig darauf, Hernández de Cos vorzuschlagen. Einziger Rivale war der frühere niederländische Notenbankchef Klaas Knot; die Niederlande schlossen sich dem Konsens an. Formal ist die Personalie noch nicht abgeschlossen: Das Europaparlament und der EZB-Rat müssen angehört werden, danach kann der Europäische Rat im Dezember ernennen.
Die Einstimmigkeit sei ein "wichtiges Signal an die Finanzmärkte".
Hernández de Cos war von 2018 bis 2024 Gouverneur der Banco de España. Wird er ernannt, steht erstmals seit Gründung der EZB 1998 ein Spanier an der Spitze. Ministerpräsident Pedro Sánchez und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo unterstützen ihn. Auch die Führungsmannschaft der Notenbank wird umgebaut: Die Französin Laurence Boone soll bei den Marktoperationen auf Isabel Schnabel folgen, die am 3. Januar 2027 zum IWF wechselt. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist als Nachfolger von Chefvolkswirt Philip Lane vorgesehen, dessen Amtszeit am 31. Mai 2027 endet.
Die Geldpolitik
Kein Kurswechsel erwartet: Pragmatiker statt Falke
Ökonomen rechnen mit Kontinuität. Der MUFG-Ökonom Henry Cook beschreibt Hernández de Cos als pragmatischen Zentristen, der Lagardes Ansatz weitgehend fortführen dürfte. Er gilt als etwas weniger straff als Knot, doch Modupe Adegbembo von Jefferies erwartet allein durch den Wechsel an der Spitze keinen großen Kurswechsel. Entscheidend bleibt die Inflation.
Inflation bei 4,0 Prozent
Die Teuerung im Euroraum stieg im Oktober von 3,8 auf 4,0 Prozent, getrieben von den Energiepreisen. Die Kerninflation liegt laut bestätigter Eurostat-Zahl bei 2,6 Prozent.
Zwei Zinserhöhungen, die dritte gilt als gesetzt
Die EZB hat die Zinsen 2026 bereits zweimal angehoben. Für die Sitzung am 17. Dezember rechnet der Markt laut Dow Jones zu über 90 Prozent mit einem weiteren Schritt.
Ökonomen uneins über den Weg danach
Die Dekabank erwartet zwei weitere Zinserhöhungen, die Helaba hält das für "zu ambitioniert" und rechnet im nächsten Jahr mit nachlassender Inflation. MUFG erwartet im März eine Anhebung um 0,25 Punkte, die erste Sitzung unter dem neuen Präsidenten.
Die Märkte
Bundesanleihen, Frankreich und DAX: Keine eigene Reaktion auf die Personalie
Eine eigenständige Marktreaktion auf die Entscheidung ist bislang nicht belegt. Die Bewegungen am Donnerstag erklären Marktberichte mit anderen Faktoren. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg bis 17:02 Uhr auf 3,26 Prozent, nachdem sie am Mittwoch mit 3,21 Prozent den tiefsten Stand seit August erreicht hatte. Marktbeobachter verweisen auf höhere Ölpreise und Sorgen über den Technologiesektor. Der DAX erholte sich vom tiefsten Stand seit Juli und schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, getragen von der Kehrtwende der US-Techwerte und nachlassenden Sorgen vor Zinserhöhungen und Zöllen.
Brisanter ist der Blick nach Paris. Die zehnjährige OAT rentierte am 25. November mit 4,73 Prozent, 151 Basispunkte über der Bundesanleihe. Frankreich zahlt damit deutlich mehr als Italien, dessen Aufschlag bei rund 111 Basispunkten liegt. Anfang Oktober lag die Rendite zeitweise über 5 Prozent. Für Hernández de Cos ist das die zweite Baustelle neben der Inflation: Die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027 überschattet die Haushaltsdebatte, und die EU-Kommission sieht Frankreich beim Wachstum am Ende der Euro-Länder. Die Auswirkungen auf Märkte, Euro-Staatsanleihen und Banken dürften davon stärker abhängen als von der Personalie selbst.
Die Aktien
Deutsche Bank, Commerzbank, BNP Paribas: Wer profitiert, wer leidet?
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Deutsche Bank
|29,83 EUR
|-0,3%
|Commerzbank
|33,30 EUR
|-2,6%
|BNP Paribas
|90,64 EUR
|+2,7%
Kurse vom Donnerstag, 26.11.2026: Deutsche Bank Börse Stuttgart (18:10 Uhr), Commerzbank Xetra-Schluss, BNP Paribas Euronext Paris Schluss. Die Veränderung bezieht sich auf den Vortag.
Quelle: Börse Stuttgart, Xetra, Euronext Paris, comdirect
Deutsche Bank zählt zu den klassischen Profiteuren höherer Leitzinsen, weil sich damit die Zinsmarge im Kreditgeschäft grundsätzlich verbessert. Die Aktie schloss am Donnerstag in Stuttgart mit 29,83 Euro leicht im Minus und blieb damit hinter dem DAX zurück. Ein klarer Auslöser durch die EZB-Personalie ist nicht erkennbar.
Commerzbank zeigt, wie schwer sich die EZB-Politik von anderen Treibern trennen lässt. Die Aktie verlor am Donnerstag 2,6 Prozent auf 33,30 Euro, obwohl der DAX deutlich stieg, und notierte unter dem Sechsmonatstief vom Vortag von 34,10 Euro. Belastend wirkten Berichte über einen von UniCredit angestoßenen Umbau in den Spitzengremien der Bank. Die Zinsfantasie spielt hier eine Nebenrolle.
BNP Paribas steht für das Frankreich-Risiko. Die Aktie schloss in Paris 2,7 Prozent höher bei 90,64 Euro und folgte damit einer Rally der Bankwerte, bei der auch Société Générale (+2,8 Prozent) zulegte. Eigene Nachrichten gab es nicht. Französische Banken sind eng mit den Staatsfinanzen ihres Heimatlandes verknüpft: Steigt der Aufschlag der OAT weiter, könnte das ihre Refinanzierung verteuern. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Der Ausblick
Diese Termine entscheiden über Zinsen und Bankaktien
Ab 30. November: erste Inflationsdaten, anschließend die EZB-Sitzung am 17. Dezember mit der erwarteten dritten Zinserhöhung des Jahres.
Dezember: Der Europäische Rat soll Hernández de Cos nach Anhörung von Parlament und EZB-Rat offiziell ernennen.
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht, der auch die Renditen am Euro-Rentenmarkt bewegt.
7. Februar 2027: Lagarde tritt zurück; im März steht laut MUFG die erste Sitzung unter dem neuen Präsidenten an.
Häufige Fragen zur EZB-Nachfolge
Wer folgt auf Christine Lagarde? Die Euro-Staaten haben sich auf Pablo Hernández de Cos verständigt. Formell ernennt ihn der Europäische Rat im Dezember.
Wann tritt Lagarde zurück? Am 7. Februar 2027, fast neun Monate vor dem Ende ihrer Amtszeit.
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum? Im Oktober 2026 lag sie bei 4,0 Prozent, die Kerninflation bei 2,6 Prozent.
Was bedeutet der Wechsel für Anleger? Ökonomen erwarten Kontinuität. Für Bundesanleihen und Bankaktien zählen vorerst Inflation, Energiepreise und die Entwicklung in Frankreich.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.