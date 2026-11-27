Die Hermès-Aktie hat die Woche mit einem Plus abgeschlossen. Um 17:35 Uhr notierte der Luxuskonzern an der Euronext Paris 0,86 Prozent höher bei 1.283,50 Euro, ein Plus von 11,00 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Als CAC40 Gewinner steht Hermès auf Platz 13.
Hermès-Aktie als CAC40 Gewinner: Luxuswert bleibt gefragt
Die Hermès-Aktie schließt am Freitag 0,86 % höher bei 1.283,50 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Das Luxussegment erholt sich im freundlichen Markt.
CAC40 Gewinner
Warum die Hermès-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Hermès-Aktie folgte dem freundlichen Markt: Der CAC 40 schloss 0,58 Prozent höher, 30 Werte stiegen. Auch Konkurrent LVMH hielt sich nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent). Luxuswerte reagieren auf Stimmungswechsel zwischen Risikoappetit und Vorsicht empfindlich, zumal die Nachfrage aus China als Unsicherheitsfaktor gilt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hermès International SCA
- ISIN
- FR0000052292
- WKN
- 886670
- Handelssymbol
- RMS (Euronext Paris)
- US-Symbol
- HESAY (OTC)
- Kurs
- 1.283,50 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Hermès-Aktie
Warum ist die Hermès-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt war freundlich, die Aktie stieg um 0,86 Prozent auf 1.283,50 Euro.
Wie schloss der CAC 40? Der Index legte um 0,58 Prozent auf 8.156,09 Punkte zu.
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