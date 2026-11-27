Die HENSOLDT Aktie bleibt der Dauerbrenner unter den MDAX Gewinnern. Am Freitagmittag legt der Spezialist für Radare, Optronik und Sensorik um 5,32% auf 83,60 Euro zu. Damit gehört HENSOLDT bereits den dritten Handelstag in Folge zu den Gewinnern im MDAX - und baut den Abstand zur 80-Euro-Marke deutlich aus.
HENSOLDT Aktie: Über 5% Plus nach dem Rheinmetall-Showdown - der Sensorspezialist ist MDAX Gewinner am Mittag zum dritten Mal in Folge
Die HENSOLDT Aktie steigt am Freitagmittag um 5,32% auf 83,60 Euro und gehört erneut zu den größten MDAX Gewinnern. Rheinmetall hat seine Ziele für 2030 wie erwartet gekappt - und der Rüstungssektor atmet auf. Dazu kommen eine angehobene Prognose und volle Auftragsbücher.
MDAX Gewinner am Mittag
Warum die HENSOLDT Aktie heute steigt
Der Tag stand im Rüstungssektor ganz im Zeichen von Rheinmetall. Der Branchenprimus hat auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg seine Mittelfristziele vorgelegt - und die befürchtete Enttäuschung blieb aus.
Rheinmetall-Kapitalmarkttag ohne Schock
Rheinmetall peilt für 2030 nur noch einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro an, bei einer operativen Marge von rund 20%. Zuvor hatte der Konzern rund 50 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Kürzung war jedoch weitgehend erwartet, die neuen Ziele liegen in etwa auf Höhe des Marktkonsenses. Die Rheinmetall-Aktie reagierte mit einem Plus von rund 3% - und zog den gesamten Sektor mit.
Unsicherheit ist raus
Wochenlang hatte die Frage nach den Rheinmetall-Zielen über den europäischen Rüstungswerten geschwebt. Mit der Klarheit aus Hamburg greifen Anleger wieder zu - und HENSOLDT als Zulieferer von Radaren und Sensorik gehört zu den größten Profiteuren.
Europas Verteidigung auf der Agenda
In Brüssel lief zudem der zweite und letzte Tag eines EU-Sondergipfels zur langfristigen Finanzierung und zur Unterstützung der Ukraine. Das hält das Thema Verteidigungsausgaben im Fokus der Anleger.
Für 2030 erwartet Rheinmetall nun einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro bei rund 20% operativer Marge.
Fundamentaldaten
Prognose angehoben, Auftragsbücher voll
Anders als Rheinmetall hat HENSOLDT zuletzt nicht gekürzt, sondern erhöht. Am 5. November hob der Konzern seine Umsatzprognose für 2026 auf rund 2,8 Milliarden Euro an. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 19% liegen. Im dritten Quartal setzte HENSOLDT 696 Millionen Euro um, der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 Euro nach 0,10 Euro im Vorjahresquartal.
Auch operativ gibt es Rückenwind: HENSOLDT erhielt einen Serienauftrag für das Störsystem Knifefish und will die Fertigung seiner Spexer-Radarsysteme bis 2029 auf rund 1.000 Einheiten pro Jahr hochfahren. Der Konzern liefert unter anderem Radare und Selbstschutzsysteme für den Eurofighter sowie Optronik für den Kampfpanzer Leopard 2.
|Tag
|Kurs
|Veränderung
|Dienstag, 24.11. (Morgen)
|77,74 EUR
|+1,14%
|Donnerstag, 26.11. (Abend)
|79,78 EUR
|+3,32%
|Freitag, 27.11. (Morgen)
|82,27 EUR
|+3,64%
|Freitag, 27.11. (Mittag)
|83,60 EUR
|+5,32%
Quelle: Kurslisten 24.-27.11.2026; aktiencheck.de
Häufige Fragen zur HENSOLDT Aktie
Warum steigt die HENSOLDT Aktie heute? Rheinmetall hat seine Ziele für 2030 zwar gekappt, aber im Rahmen der Erwartungen. Die Erleichterung darüber hebt den gesamten Rüstungssektor. HENSOLDT kommt zusätzlich die eigene, angehobene Prognose zugute.
Was macht HENSOLDT? Der Konzern aus Taufkirchen bei München entwickelt Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, darunter Radare, Optronik und elektronische Schutzsysteme.
Wie oft war HENSOLDT diese Woche MDAX Gewinner? Die Aktie gehört seit Donnerstag durchgehend zu den Gewinnern im MDAX, am Freitagmittag zum dritten Mal in Folge in der Spitzengruppe.
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