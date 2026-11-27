Anders als Rheinmetall hat HENSOLDT zuletzt nicht gekürzt, sondern erhöht. Am 5. November hob der Konzern seine Umsatzprognose für 2026 auf rund 2,8 Milliarden Euro an. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 19% liegen. Im dritten Quartal setzte HENSOLDT 696 Millionen Euro um, der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 Euro nach 0,10 Euro im Vorjahresquartal.

Auch operativ gibt es Rückenwind: HENSOLDT erhielt einen Serienauftrag für das Störsystem Knifefish und will die Fertigung seiner Spexer-Radarsysteme bis 2029 auf rund 1.000 Einheiten pro Jahr hochfahren. Der Konzern liefert unter anderem Radare und Selbstschutzsysteme für den Eurofighter sowie Optronik für den Kampfpanzer Leopard 2.