Die Unsicherheit ist vom Tisch: Die Hensoldt Aktie gewinnt am Freitag 4,84 Prozent auf 83,22 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den fünf größten TecDAX Gewinnern. Mit 22,30 Millionen Euro Xetra-Umsatz war der Sensorspezialist einer der meistgehandelten Werte im Index.
Hensoldt Aktie: TecDAX Gewinner – fast 5 Prozent Plus, weil Rheinmetall die Rüstungsbranche beruhigt
Die Hensoldt Aktie schließt am Freitag 4,84 Prozent höher bei 83,22 Euro und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Rheinmetall hat seine Ziele für 2030 gesenkt, aber nicht stärker als erwartet. Der Sektor atmet auf.
Warum steigt die Hensoldt Aktie heute?
Der Impuls kommt vom Branchenführer. Rheinmetall hat auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die Ziele für 2030 vorgelegt. Der Konzern peilt nur noch 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz an, nachdem zuvor rund 45 Milliarden Euro im Plan standen. Die operative Marge soll bei rund 20 Prozent liegen.
Das klingt nach einer schlechten Nachricht, war es für die Börse aber nicht. Analysten hatten die Kürzung erwartet, die neuen Ziele liegen nahe an ihren Schätzungen. Die Rheinmetall-Aktie legte zu. Rüstungstitel stießen laut dpa-AFX am Freitag insgesamt auf Kaufinteresse.
Was das für Hensoldt bedeutet
Seit Wochen lastete auf dem Sektor die Frage, wie stark Rheinmetall seine Ziele zurücknehmen würde. Mit der Antwort verschwindet ein Belastungsfaktor. Hensoldt liefert Radare, Optronik und Elektronik für Plattformen, die auch Rheinmetall baut. Die Auftragslage beider Unternehmen hängt an denselben Budgets.
Was jetzt für die Hensoldt Aktie zählt
Die Bestellungen der Bundeswehr
Sie bestimmen, wie schnell der Auftragsbestand zu Umsatz wird.
Die Stimmung im Sektor
Nach dem Kapitalmarkttag fehlt der nächste große Termin.
Die Nachrichtenlage zur Ukraine
Sie bleibt der größte Schwankungsfaktor.
Stammdaten
HENSOLDT AG: ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG, US-Handelssymbol HNSDF (OTC)
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
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