Der Impuls kommt vom Branchenführer. Rheinmetall hat auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die Ziele für 2030 vorgelegt. Der Konzern peilt nur noch 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz an, nachdem zuvor rund 45 Milliarden Euro im Plan standen. Die operative Marge soll bei rund 20 Prozent liegen.

Das klingt nach einer schlechten Nachricht, war es für die Börse aber nicht. Analysten hatten die Kürzung erwartet, die neuen Ziele liegen nahe an ihren Schätzungen. Die Rheinmetall-Aktie legte zu. Rüstungstitel stießen laut dpa-AFX am Freitag insgesamt auf Kaufinteresse.