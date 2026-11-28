Die ganze Woche lief auf einen Termin zu: den Kapitalmarkttag von Rheinmetall am Donnerstag und Freitag in Hamburg. Seit Wochen fragte sich der Markt, wie stark der Branchenführer seine Ziele für 2030 kürzen würde. Am Freitag kam die Antwort. Rheinmetall peilt 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz an, nach zuvor rund 45 Milliarden Euro, bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent.

Analysten hatten eine Kürzung in dieser Größenordnung erwartet. Die Rheinmetall-Aktie stieg, der Sektor zog mit. Hensoldt gewann allein am Freitag 4,84 Prozent, bei einem Xetra-Umsatz von 22,30 Millionen Euro.