Eine Woche des Wartens, ein Tag der Erleichterung: Die Hensoldt Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 10,78 Prozent und schließt bei 83,22 Euro (Xetra, comdirect). Der Sensorspezialist aus Taufkirchen ist damit zweitgrößter TecDAX Gewinner der Woche.
Hensoldt Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – fast 11 Prozent Plus nach dem Rheinmetall-Showdown
Die Hensoldt Aktie gewinnt in dieser Woche 10,78 Prozent auf 83,22 Euro und ist zweitgrößter TecDAX Gewinner der Woche. Der Kapitalmarkttag von Rheinmetall hat eine wochenlange Unsicherheit im Rüstungssektor beendet.
Warum ist die Hensoldt Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Die ganze Woche lief auf einen Termin zu: den Kapitalmarkttag von Rheinmetall am Donnerstag und Freitag in Hamburg. Seit Wochen fragte sich der Markt, wie stark der Branchenführer seine Ziele für 2030 kürzen würde. Am Freitag kam die Antwort. Rheinmetall peilt 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz an, nach zuvor rund 45 Milliarden Euro, bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent.
Analysten hatten eine Kürzung in dieser Größenordnung erwartet. Die Rheinmetall-Aktie stieg, der Sektor zog mit. Hensoldt gewann allein am Freitag 4,84 Prozent, bei einem Xetra-Umsatz von 22,30 Millionen Euro.
Gekauft wurde schon vor der Antwort
Bemerkenswert ist, dass die Rüstungswerte bereits am Donnerstag zulegten, also vor Bekanntgabe der Ziele. Anleger setzten darauf, dass die schlechte Nachricht längst im Kurs steckte. Diese Wette ging auf.
Hensoldt liefert Radare, Optronik und Elektronik für Plattformen, die auch Rheinmetall baut. Beide hängen an denselben Verteidigungsbudgets. Auf Monatssicht liegt die Hensoldt Aktie trotz der starken Woche noch 3,5 Prozent im Minus, auf Fünfjahressicht hat sie sich mehr als versechsfacht.
Was in der neuen Woche für die Hensoldt Aktie zählt
Anschlusskäufe
Sie zeigen, ob die Erleichterung mehr ist als ein Tageseffekt.
Bestellungen der Bundeswehr
Sie bestimmen, wie schnell der Auftragsbestand zu Umsatz wird.
Die Nachrichtenlage zur Ukraine
Sie bleibt der größte Schwankungsfaktor.
Stammdaten
HENSOLDT AG: ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG, US-Handelssymbol HNSDF (OTC)
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
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