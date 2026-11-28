HENSOLDT Aktie: Mehr als 10 Prozent Wochenplus – der Sensorspezialist ist MDAX Gewinner der Woche, über 83 Euro zum Schluss

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:39 2 Min.

Die HENSOLDT Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 10,78 Prozent auf 83,22 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern der Woche. Rüstungswerte erholen sich, Rheinmetall erfüllt mit neuen Zielen die Erwartungen.

Bild: HENSOLDT AG

Die HENSOLDT Aktie beendet die Woche mit einem kräftigen Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Sensor- und Radarspezialisten um 10,78 Prozent und schloss am Freitag bei 83,22 Euro. Damit gehört HENSOLDT zu den größten MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der HENSOLDT Aktie am Freitag 83,22 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +10,78 % Umsatzprognose 2026 rund 2,8 Mrd. EUR neues Rheinmetall-Umsatzziel 2030 33–37 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026; HENSOLDT; Rheinmetall Die Woche Warum die HENSOLDT Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Die Rüstungswerte waren die Gewinner der zweiten Wochenhälfte. HENSOLDT führte am Donnerstagmorgen die MDAX Gewinner an und legte am Freitag nach dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall um weitere 4,84 Prozent zu. Rheinmetall peilt für 2030 nun 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz an, Analysten hatten im Schnitt 36,7 Milliarden Euro erwartet. JPMorgan bewertete das neue Ziel als deutlich glaubwürdiger als die bisherige Planung. Auch die eigenen Zahlen stützen: HENSOLDT hob im November die Umsatzprognose für 2026 auf rund 2,8 Milliarden Euro an, die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 19 Prozent liegen. JPMorgan nennt ein Kursziel von 105 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die HENSOLDT Aktie sprechen könnte Umsatzprognose 2026 angehoben

Rheinmetall-Unsicherheit beseitigt

Auf Jahressicht 19 Prozent im Plus Was Anleger bedenken sollten Branche wächst langsamer als erhofft

Hohe Bewertung

Starke Schwankungen im Sektor Einordnung der Redaktion: Die HENSOLDT Aktie ist MDAX Gewinner der Woche, weil der wichtigste Branchentermin ohne Enttäuschung verlief. Die eigene Prognose gibt dem Kurs ein Fundament. FAQ Häufige Fragen zur HENSOLDT Aktie Warum war die HENSOLDT Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Rüstungswerte erholten sich, die neuen Rheinmetall-Ziele erfüllten die Erwartungen. Welche Umsatzprognose hat HENSOLDT für 2026?

Rund 2,8 Milliarden Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HENSOLDT Aktie?

ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000. Handelssymbol an deutschen Börsen: HAG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie ist einer der größten MDAX Gewinner der Woche und schließt über 83 Euro.

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