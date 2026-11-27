HENSOLDT Aktie: Über 82 Euro vor dem Rheinmetall-Showdown – der Sensorspezialist ist erneut MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die HENSOLDT Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,64 Prozent auf 82,27 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Rüstungswerte sind gefragt, bevor Rheinmetall ab 10 Uhr seine neuen Mittelfristziele vorstellt. Ein Teil der erwarteten Kürzung gilt als eingepreist.

Bild: HENSOLDT AG

Die HENSOLDT Aktie knüpft an den Vortag an. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Sensor- und Radarspezialisten bei 82,27 Euro, ein Plus von 2,89 Euro oder 3,64 Prozent. Damit gehört HENSOLDT erneut zu den größten MDAX Gewinnern. Kurs der HENSOLDT Aktie am Morgen 82,27 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,64 % Umsatzprognose 2026 rund 2,8 Mrd. EUR Start der Rheinmetall-Konferenz zu den neuen Zielen 10 Uhr Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; dpa-AFX; HENSOLDT; JPMorgan Der Auslöser Warum die HENSOLDT Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Der Rüstungssektor blickt auf Rheinmetall: Der Branchenprimus legt laut dpa-AFX ab 10 Uhr in einer Telefonkonferenz seine neuen Mittelfristziele vor. Am Markt wird fest mit einer Kürzung der Ziele für 2030 gerechnet, die aber weitgehend eingepreist sein soll. RBC-Analyst Colin Moody hält die Senkung sogar für mehr als eingepreist und erwartet beim Umsatz einen Wert leicht über dem Konsens von 35,6 Milliarden Euro. Zudem beraten die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel am zweiten und letzten Tag ihres Sondergipfels über die langfristige Finanzplanung und die weitere Unterstützung der Ukraine. Die Fundamentaldaten Prognose erhöht, Aufträge rollen HENSOLDT hob im November die Umsatzprognose für 2026 auf rund 2,8 Milliarden Euro an, die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 19 Prozent liegen. Zudem kam ein Serienauftrag für das Funkstörsystem Knifefish. JPMorgan nennt ein Kursziel von 105 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die HENSOLDT Aktie sprechen könnte Umsatzprognose 2026 angehoben

Kürzung bei Rheinmetall gilt als eingepreist

EU berät über Ukraine-Hilfe Was Anleger bedenken sollten Rheinmetall-Ziele könnten enttäuschen

Hohe Bewertung im Branchenvergleich

Starke Schwankungen im Sektor Einordnung der Redaktion: Die HENSOLDT Aktie ist MDAX Gewinner vor dem wichtigsten Termin der Branche. Die Zahlen aus der Rheinmetall-Konferenz dürften die Richtung für den Rest des Tages vorgeben. FAQ Häufige Fragen zur HENSOLDT Aktie Warum steigt die HENSOLDT Aktie heute?

Rüstungswerte sind vor den neuen Mittelfristzielen von Rheinmetall gefragt. Wann stellt Rheinmetall die neuen Ziele vor?

Am Freitag ab 10 Uhr in einer Telefonkonferenz. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HENSOLDT Aktie?

ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000. Handelssymbol an deutschen Börsen: HAG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Rheinmetall: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Kürzel RHM. Fazit zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und steigt über 82 Euro. Rheinmetall entscheidet mit seinen neuen Zielen über die Stimmung im Sektor.

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