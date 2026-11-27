HENSOLDT Aktie: Rheinmetall kappt die Ziele, die Branche atmet auf – der Sensorspezialist schließt als MDAX Gewinner über 83 Euro

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 17:58 2 Min.

Die HENSOLDT Aktie steigt am Freitag um 4,84 Prozent auf 83,22 Euro und gehört am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Rheinmetall senkt seine Ziele für 2030 genau so stark wie erwartet. Der Rüstungssektor reagiert erleichtert.

Bild: HENSOLDT AG

Die HENSOLDT Aktie baut ihren Morgengewinn aus. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Sensor- und Radarspezialisten bei 83,22 Euro, ein Plus von 3,84 Euro oder 4,84 Prozent. Damit gehört HENSOLDT am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Kurs der HENSOLDT Aktie am Abend 83,22 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +4,84 % neues Rheinmetall-Umsatzziel 2030 33–37 Mrd. EUR neue Margenvorgabe von Rheinmetall rund 20 % Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; Rheinmetall; dpa-AFX Der Auslöser Warum die HENSOLDT Aktie als MDAX Gewinner steigt Den Ausschlag gab Rheinmetall. Der Branchenprimus nannte auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg für 2030 nur noch einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro, ursprünglich standen laut dpa-AFX rund 45 Milliarden Euro im Plan. Die operative Marge soll bei rund 20 Prozent liegen. Analysten hatten im Schnitt bereits 36,7 Milliarden Euro erwartet, die Kürzung lag also genau auf ihrer Linie. Die Rheinmetall Aktie stieg gegen 11 Uhr um 4,8 Prozent, der gesamte Sektor zog mit. JPMorgan bewertete das neue Ziel als deutlich glaubwürdiger als die bisherige Planung. Für die übrigen Rüstungswerte ist das wichtig: Die Unsicherheit über einen Rückschlag beim Branchenprimus ist vom Tisch. Die Fundamentaldaten Prognose erhöht, Aufträge rollen HENSOLDT hob im November die Umsatzprognose für 2026 auf rund 2,8 Milliarden Euro an, die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 19 Prozent liegen. JPMorgan nennt ein Kursziel von 105 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die HENSOLDT Aktie sprechen könnte Unsicherheit um Rheinmetall-Ziele beseitigt

Umsatzprognose 2026 angehoben

Zweiter Gewinntag in Folge Was Anleger bedenken sollten Branche wächst langsamer als einst erhofft

Hohe Bewertung im Branchenvergleich

Starke Schwankungen im Sektor Einordnung der Redaktion: Die HENSOLDT Aktie ist MDAX Gewinner, weil der wichtigste Termin der Branche ohne Überraschung endete. Die Kürzung bei Rheinmetall zeigt aber auch, dass Aufträge langsamer fließen als geplant. FAQ Häufige Fragen zur HENSOLDT Aktie Warum steigt die HENSOLDT Aktie heute?

Rheinmetall senkt seine Ziele für 2030 wie erwartet, der Rüstungssektor reagiert erleichtert. Welche Ziele hat Rheinmetall für 2030 genannt?

33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 20 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HENSOLDT Aktie?

ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000. Handelssymbol an deutschen Börsen: HAG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Rheinmetall: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Kürzel RHM. Fazit zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie ist am Abend einer der größten MDAX Gewinner. Die neuen Rheinmetall-Ziele nehmen dem Sektor eine Last.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.