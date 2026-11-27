Warum fällt die Aktie?

Hoffnungen auf Frieden in der Ukraine und Branchennachrichten belasten Rüstungswerte.

Wie hoch ist der Auftragsbestand?

10,4 Milliarden Euro.

Was sagt die LBBW?

Sie sieht ein Kursziel von 85 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Hensoldt Aktie?

ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG, US-Handelssymbol HNSDF.