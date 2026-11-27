Die Hensoldt Aktie kommt nicht zur Ruhe. Zuletzt notierte sie bei rund 75,78 Euro und damit etwa 36 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 117,70 Euro. Der Grund liegt weniger im Unternehmen als in der Weltpolitik: Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs belasten die gesamte Rüstungsbranche.
Hensoldt Aktie: Auftragsbuch so voll wie nie, Kurs 36 Prozent unter dem Hoch – ist die Friedensangst übertrieben?
10,4 Milliarden Euro Auftragsbestand, Auftragseingang plus 77 Prozent, und trotzdem verkaufen Anleger. Die Hensoldt Aktie ist zum Spielball der Friedensgespräche geworden. Die große Analyse: Wo Zahlen und Stimmung auseinanderlaufen.
Die Stammdaten: Die Hensoldt Aktie trägt die ISIN DE000HAG0005 und die WKN HAG000. In Deutschland lautet das Handelssymbol HAG, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol HNSDF gehandelt.
Die Zahlen
Rekord im Auftragsbuch
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang um 76,7 Prozent, der Auftragsbestand erreichte 10,4 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr rechnet Hensoldt mit rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz. Die LBBW senkte ihr Kursziel dennoch auf 85 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Radare, Sensoren und Optronik werden auch in Friedenszeiten gebraucht. Die Frage ist, wie schnell die Budgets fließen.
Die Stimmung
Sippenhaft im Rüstungssektor
Zusätzlich belastete die erneute Prognosesenkung von Rheinmetall (ISIN: DE0007030033, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) die ganze Branche. Für die Hensoldt Aktie bedeutet das: Gute eigene Nachrichten gehen derzeit im Lärm um Friedenspläne und Branchenprognosen unter.
Häufige Fragen zur Hensoldt Aktie
Warum fällt die Aktie?
Hoffnungen auf Frieden in der Ukraine und Branchennachrichten belasten Rüstungswerte.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
10,4 Milliarden Euro.
Was sagt die LBBW?
Sie sieht ein Kursziel von 85 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Hensoldt Aktie?
ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG, US-Handelssymbol HNSDF.
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