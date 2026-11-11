Henkel Aktie: 80 Euro Kursziel – warum jetzt das Schlussquartal zählt

Die Henkel-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker: HEN3) notiert am 11. November 2026 beim zugrunde gelegten Kursstand bei 87,12 Euro. Das entspricht einem Rückgang um 0,24 Euro beziehungsweise 0,27%. Deutsche Bank Research hält nach den Zahlen für das dritte Quartal dennoch an seiner positiven Einstufung fest: Tom Sykes bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 80 Euro. Damit enthält die aktuelle Henkel-Aktienanalyse eine auffällige Spannung: Die Kaufempfehlung bleibt bestehen, obwohl das genannte Kursziel unter dem aktuellen Kurs liegt.