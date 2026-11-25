Die Henkel Aktie hat ein Quartal hinter sich, das selbst Optimisten überrascht hat. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um elf Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch betrug das Plus 6,5 Prozent. Besonders auffällig: Die Konsumgütersparte mit Marken wie Persil und Schwarzkopf wuchs organisch um 4,8 Prozent – erwartet worden waren nur 2,5 Prozent. Getragen wurde das Wachstum vor allem von höheren Preisen, die Absatzmengen legten moderat zu.
Henkel Aktie: Wachstum doppelt so stark wie erwartet, Prognose angehoben – wird Persil zum sicheren Hafen im KI-Sturm?
Höhere Preise, mehr Absatz und fünf Zukäufe: Henkel wächst so schnell wie lange nicht. Warum die Henkel Aktie in nervösen Märkten gefragt ist und wo die Marge zum Prüfstein wird.
Die Prognose
Mehr Umsatz, präzisere Marge
Henkel hob daraufhin die Wachstumsprognose für 2026 auf drei bis vier Prozent an, nach zuvor 1,5 bis 3,5 Prozent. Das Klebstoffgeschäft soll um 4,5 bis 5,5 Prozent wachsen, die Konsumgüter um 1,5 bis 2,5 Prozent. Bei der bereinigten EBIT-Marge legt sich Henkel nun auf rund 15 Prozent fest, nachdem zuvor eine Spanne von 14,5 bis 16,0 Prozent genannt worden war. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Alle fünf in diesem Jahr angekündigten Zukäufe sind abgeschlossen.
Die Kehrseite
Preise statt Mengen
Ganz ohne Haken ist das Wachstum nicht: Der Großteil kommt aus höheren Preisen, das Mengenplus ist klein. Gleichzeitig rechnet Henkel weiter mit deutlich steigenden Materialkosten. Die Festlegung der Marge auf rund 15 Prozent zeigt, dass höhere Preise und steigende Kosten sich gegenseitig ausgleichen. Für die Henkel Aktie zählt in nervösen Märkten dennoch vor allem eines: Verlässlichkeit. Zuletzt rückte das Papier als defensiver Wert in Richtung Fünfjahreshoch.
Henkel wächst so stark wie seit Jahren nicht und hat die Preissetzungsmacht zurück. Die nächste Prüfung ist, ob aus Preiserhöhungen auch nachhaltiges Mengenwachstum wird.
Häufige Fragen zur Henkel Aktie
Wie stark ist Henkel im dritten Quartal gewachsen?
Der Umsatz stieg nominal um elf Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent.
Was erwartet Henkel für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum von drei bis vier Prozent und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 15 Prozent.
Woher kommt das Wachstum?
Vor allem aus höheren Preisen. Die Absatzmengen legten moderat zu, Zukäufe trugen zusätzlich bei.
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