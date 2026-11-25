Wie stark ist Henkel im dritten Quartal gewachsen?

Der Umsatz stieg nominal um elf Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent.

Was erwartet Henkel für 2026?

Ein organisches Umsatzwachstum von drei bis vier Prozent und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 15 Prozent.

Woher kommt das Wachstum?

Vor allem aus höheren Preisen. Die Absatzmengen legten moderat zu, Zukäufe trugen zusätzlich bei.