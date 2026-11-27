Nach dem Handelsblatt-Bericht vom 25.11.2026 (03:57 Uhr), der sich auf vier Insider stützt, prüft Helsing den Kauf von Destinus. Der Stand der Gespräche ist unklar, ob es zu einem Geschäft kommt, ebenfalls. Einen Kaufpreis nennt die Quelle nicht. Experten schätzen den Wert von Destinus auf 3 bis 6 Milliarden US-Dollar, Helsing selbst wird mit 18 Milliarden US-Dollar bewertet. Beide Unternehmen sind eine Partnerschaft im Oktober 2026 eingegangen; ein Insider nennt sie laut Handelsblatt einen Testballon für die Übernahmeprüfung.

Stellungnahmen von Helsing oder Destinus enthält der sichtbare Teil des Berichts nicht. Weder Helsing noch Destinus sind börsennotiert; für Anleger relevant sind daher die Auswirkungen auf die Wettbewerber und den Sektor.