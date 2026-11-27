Es ist einer der tiefsten Stürze der deutschen Börse: Die HelloFresh Aktie, einst im DAX, notiert bei rund drei Euro und hat seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte verloren. Weniger Bestellungen, weniger Neukunden, gesenkte Jahresziele. Und trotzdem steckt in den jüngsten Zahlen eine Botschaft, die Anleger nicht übersehen sollten: HelloFresh verdient pro Mahlzeit mehr als zuvor.
HelloFresh Aktie: Weniger Kunden, mehr Gewinn – reicht das für die Wende?
Der Umsatz schrumpft um elf Prozent, die Aktie hat sich seit Jahresbeginn halbiert. Und doch steigt die Profitabilität. Die HelloFresh Aktie bei rund drei Euro: Wendepunkt oder Wertfalle?
HelloFresh SE · ISIN: DE000A161408 · WKN: A16140 · Handelssymbol: HFG · US-Handelssymbol: HLFFF
Das Quartal
Schrumpfen, um profitabler zu werden
HelloFresh erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 1.426,1 Millionen Euro, währungsbereinigt 11,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig verbesserte der Konzern die Profitabilität über die Produktsegmente hinweg; das bereinigte EBITDA stieg deutlich. Im Geschäft mit Fertiggerichten erreichte HelloFresh die Gewinnschwelle – ein Fortschritt, aber noch kein Beleg für nachhaltiges Wachstum.
Die Jahresziele hatte HelloFresh bereits im September deutlich gesenkt: Für 2026 rechnet der Konzern nun mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von neun bis elf Prozent und einem bereinigten EBITDA von 350 bis 370 Millionen Euro. Nach den Quartalszahlen am 5. November sprang die HelloFresh Aktie zeitweise um fast zehn Prozent, konnte das Niveau aber nicht halten.
HelloFresh hat bewiesen, dass es sparen kann. Jetzt muss das Unternehmen beweisen, dass es wieder Kunden gewinnen kann.
Neue Ideen
Kartoffel-Boom und Futter für Haustiere
Auf dem britischen Menü von HelloFresh machen Rezepte mit Kartoffeln 2026 einen Anteil von 27 Prozent aus, nach 17 Prozent im Jahr 2024; in Großbritannien entfallen inzwischen 34 Prozent der bestellten Mahlzeiten auf Kartoffelgerichte. Die Tiernahrungsmarke The Pets Table ist zudem in den Regalen einer US-Bio-Supermarktkette angekommen. Für die HelloFresh Aktie sind das kleine Bausteine – die große Frage bleibt das Neukundengeschäft.
Häufige Fragen zur HelloFresh Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei HelloFresh?
Der Umsatz sank währungsbereinigt um 11,3 Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro, die Profitabilität stieg.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein währungsbereinigter Umsatzrückgang von neun bis elf Prozent und ein bereinigtes EBITDA von 350 bis 370 Millionen Euro.
Wo notiert die HelloFresh Aktie?
Im SDAX; von September 2021 bis September 2022 war sie im DAX gelistet.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.