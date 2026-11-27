HelloFresh erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 1.426,1 Millionen Euro, währungsbereinigt 11,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig verbesserte der Konzern die Profitabilität über die Produktsegmente hinweg; das bereinigte EBITDA stieg deutlich. Im Geschäft mit Fertiggerichten erreichte HelloFresh die Gewinnschwelle – ein Fortschritt, aber noch kein Beleg für nachhaltiges Wachstum.

Die Jahresziele hatte HelloFresh bereits im September deutlich gesenkt: Für 2026 rechnet der Konzern nun mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von neun bis elf Prozent und einem bereinigten EBITDA von 350 bis 370 Millionen Euro. Nach den Quartalszahlen am 5. November sprang die HelloFresh Aktie zeitweise um fast zehn Prozent, konnte das Niveau aber nicht halten.