Am Mittwoch noch an der Spitze, am Donnerstag am Ende der Liste: Die HelloFresh Aktie gibt um 1,57 Prozent auf 3,266 Euro nach und ist drittgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Der Rückgang fällt klein aus, wiegt aber schwerer an einem Tag, an dem der SDAX um 2,36 Prozent steigt und nur eine Handvoll Werte im Minus schließt.
HelloFresh Aktie: SDAX Verlierer am Abend – der Markt steigt, der Kochboxen-Versender gibt nach
Die HelloFresh Aktie verliert am Donnerstag 1,57 Prozent auf 3,266 Euro und zählt zu den fünf SDAX Verlierern. Nach dem starken Mittwoch nehmen Anleger Gewinne mit.
Der Auslöser
Warum fällt die HelloFresh Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Naheliegend ist die Gegenbewegung nach dem Vortag: Am Mittwoch gehörte die HelloFresh Aktie zu den stärksten Werten im SDAX, obwohl der Gesamtmarkt deutlich nachgab. Schon am Donnerstagmorgen stand sie auf der Liste der SDAX Verlierer, und daran änderte sich bis zum Handelsschluss nichts.
Dazu passt das Muster des Tages. Gekauft wurden Aktien, die zuletzt stark gefallen waren, vor allem Technologie-, Rohstoff- und Autowerte. Titel, die sich am schwachen Mittwoch gegen den Trend gehalten hatten, blieben zurück. Die HelloFresh Aktie gehört in diese zweite Gruppe.
Der Hintergrund
Ein Kurs, der auf jede Stimmung reagiert
HelloFresh aus Berlin ist der weltweit größte Anbieter von Kochboxen und baut daneben das Geschäft mit Fertiggerichten aus. Nach dem Boom der Pandemiejahre konzentriert sich der Konzern auf Profitabilität statt auf Kundenwachstum um jeden Preis. Die HelloFresh Aktie notiert weit unter früheren Niveaus und schwankt entsprechend stark. Kleine absolute Bewegungen wie die fünf Cent vom Donnerstag ergeben bei einem Kurs von gut drei Euro schnell ein bis zwei Prozent.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur HelloFresh Aktie
Warum ist HelloFresh heute SDAX Verlierer?
Es gibt keine Nachricht des Unternehmens. Wahrscheinlich nehmen Anleger nach dem Kursgewinn vom Mittwoch Gewinne mit.
Wie groß ist das Minus der HelloFresh Aktie?
1,57 Prozent oder fünf Cent, der Schlusskurs liegt bei 3,266 Euro.
HelloFresh Aktie: ISIN DE000A161408, WKN A16140, Börsenkürzel HFG.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.