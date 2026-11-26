HelloFresh aus Berlin ist der weltweit größte Anbieter von Kochboxen und baut daneben das Geschäft mit Fertiggerichten aus. Nach dem Boom der Pandemiejahre konzentriert sich der Konzern auf Profitabilität statt auf Kundenwachstum um jeden Preis. Die HelloFresh Aktie notiert weit unter früheren Niveaus und schwankt entsprechend stark. Kleine absolute Bewegungen wie die fünf Cent vom Donnerstag ergeben bei einem Kurs von gut drei Euro schnell ein bis zwei Prozent.