Ein Käufer mit Einblick bewegt den Kurs: Die HelloFresh Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 6,21 Prozent und komplettiert die 20 größten SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag gab sie 0,49 Prozent auf rund 3,25 Euro nach. Das Wochenplus entstand am Mittwoch, als eine Pflichtmitteilung die Aktie an die Spitze des Index katapultierte.
HelloFresh Aktie SDAX Gewinner der Woche: Aktivist kauft 600.000 Aktien – der Insiderkauf, der den Kochboxen-Versender wachküsst
Die HelloFresh Aktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Der Kochboxen-Versender gewinnt 6,21 Prozent. Auslöser ist ein Kauf über 1,76 Millionen Euro durch eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Florian Schuhbauer. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die HelloFresh Aktie am Mittwoch ansprang
Der Auslöser ist ein Eigengeschäft. Die Active Ownership Opportunities SCS kaufte am 20. November 600.000 HelloFresh-Aktien zu 2,94 Euro, zusammen 1,764 Millionen Euro. Die Gesellschaft steht in enger Beziehung zu Florian Schuhbauer, der im Aufsichtsrat des Berliner Konzerns sitzt. Hinter Active Ownership steht ein Investor, der sich an Unternehmen beteiligt und dort auf Veränderungen drängt. Als die Meldung am 25. November erschien, war die HelloFresh Aktie stärkster Wert im SDAX. Es war bereits der zweite gemeldete Zukauf seit Ende September.
Einordnung
Wette auf die Wende bei schrumpfendem Umsatz
Das Umfeld bleibt schwierig. Im dritten Quartal ging der währungsbereinigte Umsatz um 11,3 Prozent zurück, für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Konzern ein Minus von 9 bis 11 Prozent. Das Management setzt auf Profitabilität statt auf Kundenwachstum. Die Aktie zeigt, wie nervös der Markt ist: Am Donnerstag und am Freitag gab sie bei steigendem Index wieder nach. Über fünf Jahre hat die HelloFresh Aktie fast 97 Prozent ihres Wertes verloren.
Häufige Fragen zur HelloFresh Aktie
Warum ist die HelloFresh Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Florian Schuhbauer hat 600.000 Aktien gekauft. Die Meldung trieb den Kurs am Mittwoch.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der HelloFresh Aktie?
ISIN DE000A161408, WKN A16140, Handelssymbol HFG (Xetra).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.