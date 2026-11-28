Warum ist die HelloFresh Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Florian Schuhbauer hat 600.000 Aktien gekauft. Die Meldung trieb den Kurs am Mittwoch.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der HelloFresh Aktie?

ISIN DE000A161408, WKN A16140, Handelssymbol HFG (Xetra).