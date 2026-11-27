Das Umfeld ist schwierig. Im dritten Quartal ging der währungsbereinigte Umsatz von HelloFresh um 11,3 Prozent zurück, für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Konzern ein Minus von 9 bis 11 Prozent. Nach dem Boom der Pandemiejahre setzt das Management auf Profitabilität statt auf Kundenwachstum. Die Aktie kostet nur noch einen Bruchteil früherer Kurse.

Genau darauf setzt offenbar der Käufer: Wer bei weniger als 3 Euro einsteigt, geht davon aus, dass das Geschäft mehr wert ist, als der Markt derzeit zahlt. Der Kurssprung nach der Meldung zeigt, wie stark Anleger auf dieses Signal reagieren. Er zeigt aber auch, wie nervös die Aktie ist: Am Donnerstag gab sie bei steigendem Gesamtmarkt bereits wieder nach.