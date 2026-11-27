Bei 2,94 Euro hat einer zugegriffen, der das Unternehmen von innen kennt. Die Active Ownership Opportunities SCS kaufte am 20. November 600.000 Aktien von HelloFresh. Das Volumen laut Pflichtmitteilung: 1.764.000 Euro. Die Gesellschaft steht in enger Beziehung zu Florian Schuhbauer, der im Aufsichtsrat des Berliner Kochboxen-Versenders sitzt. Als die Meldung am 25. November erschien, sprang die HelloFresh Aktie an die Spitze des SDAX. Am Donnerstag schloss sie bei 3,266 Euro, rund 11 Prozent über dem Kaufkurs.
HelloFresh Aktie: Aufsichtsrat-Investor kauft 600.000 Aktien zu 2,94 Euro – elf Prozent Plus in sechs Tagen
Eine Gesellschaft aus dem Umfeld von HelloFresh-Aufsichtsrat Florian Schuhbauer hat für 1,76 Millionen Euro Aktien des Kochboxen-Versenders gekauft. Seit dem Kauf ist die HelloFresh Aktie um rund 11 Prozent gestiegen. Wer hinter dem Käufer steht und warum der Insiderkauf mehr ist als eine Randnotiz.
Die Stammdaten: Die HelloFresh Aktie trägt die ISIN DE000A161408 und die WKN A16140. Das Handelssymbol lautet HFG, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol HLFFF gehandelt.
Der Käufer
Ein Aufsichtsrat, der mit Kapital kommt
Der Kauf ist kein gewöhnliches Eigengeschäft eines Managers. Hinter Active Ownership steht ein Investor, der sich an Unternehmen beteiligt und dort auf Veränderungen drängt. Schuhbauer ist Mitgründer der Gesellschaft und sitzt bei HelloFresh im Aufsichtsrat. Es ist auch nicht der erste Zukauf: Bereits für den 30. September hatte die Gesellschaft einen Kauf gemeldet. Wer so vorgeht, baut eine Position auf, statt einmalig ein Zeichen zu setzen.
Die Einordnung
Wette auf die Wende bei schrumpfendem Umsatz
Das Umfeld ist schwierig. Im dritten Quartal ging der währungsbereinigte Umsatz von HelloFresh um 11,3 Prozent zurück, für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Konzern ein Minus von 9 bis 11 Prozent. Nach dem Boom der Pandemiejahre setzt das Management auf Profitabilität statt auf Kundenwachstum. Die Aktie kostet nur noch einen Bruchteil früherer Kurse.
Genau darauf setzt offenbar der Käufer: Wer bei weniger als 3 Euro einsteigt, geht davon aus, dass das Geschäft mehr wert ist, als der Markt derzeit zahlt. Der Kurssprung nach der Meldung zeigt, wie stark Anleger auf dieses Signal reagieren. Er zeigt aber auch, wie nervös die Aktie ist: Am Donnerstag gab sie bei steigendem Gesamtmarkt bereits wieder nach.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei HelloFresh
Wer hat HelloFresh-Aktien gekauft?
Die Active Ownership Opportunities SCS, die in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Florian Schuhbauer steht.
Wie viele Aktien wurden gekauft?
600.000 Aktien zu 2,94 Euro am 20. November 2026, zusammen 1.764.000 Euro.
Wie hat die HelloFresh Aktie reagiert?
Nach der Meldung am 25. November war sie stärkster Wert im SDAX. Am 26. November schloss sie bei 3,266 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die HelloFresh Aktie?
ISIN DE000A161408, WKN A16140, Handelssymbol HFG, US-Handelssymbol HLFFF.
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