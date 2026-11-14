HelloFresh Aktie im Aufwind: Erste Leerverkäufer rudern zurück, doch Milliardeninvestoren bleiben auf Angriffskurs

Die HelloFresh-Aktie befindet sich in einer spannenden Ausgangslage. Der Schlusskurs von 2,986 Euro und das deutliche Tagesplus von 3,42 Prozent stehen einer weiterhin umfangreichen Positionierung institutioneller Leerverkäufer gegenüber. Capital Fund Management hat seine Short-Position zwar von 1,20 Prozent auf 1,16 Prozent reduziert, doch Marshall Wace bleibt mit 2,71 Prozent massiv engagiert. Insgesamt summieren sich die sechs zuletzt gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen auf 7,55 Prozent des Aktienkapitals. Damit bleibt das Kräfteverhältnis zwischen optimistischen Anlegern und skeptischen Hedgefonds ein wichtiger Einflussfaktor für die kurzfristige Kursentwicklung. **Die entscheidende Chance für die HelloFresh-Aktie liegt in einer Kombination aus nachhaltigen operativen Verbesserungen und möglichen Eindeckungskäufen institutioneller Leerverkäufer. Das größte Risiko besteht dagegen darin, dass die fundamentale Geschäftsentwicklung die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt.** Der jüngste Kursanstieg macht Hoffnung, ist aber noch kein Beleg für eine dauerhafte Trendwende. Besonders aufmerksam sollten Anleger deshalb verfolgen, ob weitere Hedgefonds ihre Short-Positionen reduzieren oder die skeptischen Investoren erneut die Oberhand gewinnen. Bei HelloFresh könnte sich in den kommenden Wochen entscheiden, ob die Bullen neuen Schwung entwickeln oder die Leerverkäufer weiterhin das Geschehen dominieren.