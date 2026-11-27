Die Heineken-Aktie (ISIN: NL0000009165, WKN: 748036, Handelssymbol Amsterdam: HEIA, US-Handelssymbol: HEINY) verliert am Freitag 0,37 Prozent auf 85,10 Euro und ist damit einer der drei AEX Verlierer. Der Index schloss 1,24 Prozent höher bei 1.096,67 Punkten.
Heineken-Aktie ist AEX Verlierer: Minus 0,4 Prozent auf 85,10 Euro – Brauer bleibt im Plusmarkt zurück
Die Heineken-Aktie gibt am Freitag 0,37 Prozent auf 85,10 Euro nach und ist AEX Verlierer, während der Index 1,24 Prozent zulegt. Eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Defensive ohne Rückenwind
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Nach unserer Einschätzung gaben Anleger in einem breit steigenden Markt defensiven Titeln wie Heineken weniger Gewicht. Chipwerte, Banken und Zykliker führten die Erholung an, Konsumwerte hinkten hinterher.
Kleines Minus
Mit 0,37 Prozent bewegt sich der Kurs kaum.
Defensive hinten
Auch Unilever und DSM-Firmenich lagen im Minus.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Häufige Fragen zur Heineken-Aktie
Warum ist die Heineken-Aktie heute AEX Verlierer?
Die Aktie gab 0,37 Prozent auf 85,10 Euro nach. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Anleger bevorzugten andere Sektoren.
Wie lauten ISIN und WKN der Heineken-Aktie?
ISIN NL0000009165, WKN 748036, Symbol in Amsterdam HEIA.
Was macht Heineken?
Heineken ist einer der größten Bierbrauer der Welt.
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