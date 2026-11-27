Warum ist die Heineken-Aktie heute AEX Verlierer?

Die Aktie gab 0,37 Prozent auf 85,10 Euro nach. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Anleger bevorzugten andere Sektoren.

Wie lauten ISIN und WKN der Heineken-Aktie?

ISIN NL0000009165, WKN 748036, Symbol in Amsterdam HEIA.

Was macht Heineken?

Heineken ist einer der größten Bierbrauer der Welt.