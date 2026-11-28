Fünf Cent machen den Unterschied: Die Heidelberger Druck Aktie gewinnt in der Woche vom 23. bis 27. November 10,70 Prozent und ist fünftgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag gab sie 0,75 Prozent auf rund 1,06 Euro nach. Vor einer Woche hatte der Titel noch unter einem Euro notiert.
Heidelberger Druck Aktie SDAX Gewinner der Woche: Elf Prozent Erholung – doch der Kurs klebt an der Ein-Euro-Marke
Die Heidelberger Druck Aktie ist fünftgrößter SDAX Gewinner der Woche: Der Druckmaschinenbauer gewinnt 10,70 Prozent. Anleger greifen bei stark gefallenen Zyklikern zu. Auf Jahressicht bleibt ein Minus von 43 Prozent. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Heidelberger Druck Aktie zurückkommt
Eine neue Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Heidelberger Druck Aktie lief mit der Erholung, die den SDAX am Donnerstag um 2,36 Prozent nach oben trug. Gesucht waren konjunkturabhängige und zuvor stark gefallene Aktien. Ein Maschinenbauer, der in einem Monat fast ein Fünftel seines Wertes verloren hat, passt in dieses Raster. Schon am Mittwochabend, als der Gesamtmarkt noch fiel, stand der Titel auf der Gewinnerliste. Am Donnerstag kamen 5,12 Prozent hinzu.
Bei einem Kurs nahe einem Euro wirken kleine Beträge groß. Wenige Cent genügen für mehrere Prozent Bewegung. Das macht den SDAX Gewinner der Woche zu einem beliebten Wert für kurzfristig orientierte Anleger, in beide Richtungen.
Einordnung
Mehr als Druckmaschinen
Heidelberger Druckmaschinen ist Weltmarktführer im Bogenoffsetdruck und verdient sein Geld vor allem mit Maschinen für Verpackungs- und Etikettendruck sowie mit Service und Verbrauchsmaterial. Um unabhängiger vom zyklischen Kerngeschäft zu werden, baut der Konzern neue Felder auf, darunter Ladetechnik für Elektroautos und die Fertigung für Industrie- und Verteidigungskunden. Belastbar wird die Erholung der Heidelberger Druck Aktie erst, wenn Auftragseingang und Ergebnis mitziehen.
Häufige Fragen zur Heidelberger Druck Aktie
Warum ist die Heidelberger Druck Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Anleger kauften stark gefallene Zykliker zurück. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Heidelberger Druck Aktie?
ISIN DE0007314007, WKN 731400, Handelssymbol HDD (Xetra).
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