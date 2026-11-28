Warum ist die Heidelberger Druck Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Anleger kauften stark gefallene Zykliker zurück. Eine Unternehmensnachricht fehlt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Heidelberger Druck Aktie?

ISIN DE0007314007, WKN 731400, Handelssymbol HDD (Xetra).