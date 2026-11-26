Heidelberger Druck Aktie: SDAX Gewinner am Abend – 5 Prozent Plus, die Erholung trägt weiter

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Heidelberger Druck Aktie steigt am Donnerstag um 5,12 Prozent auf 1,068 Euro und zählt erneut zu den SDAX Gewinnern. Der Druckmaschinenbauer profitiert von der Jagd auf gefallene Zykliker.

Wieder vorn dabei: Die Heidelberger Druck Aktie gewinnt am Donnerstag 5,12 Prozent auf 1,068 Euro und ist sechstgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Der Titel stand bereits am Mittwochabend und am Donnerstagmorgen auf der Gewinnerliste. Drei Auftritte in Folge sind bei diesem Wert selten. Schlusskurs der Heidelberger Druck Aktie 1,068 € Tagesgewinn, Platz 6 der SDAX Gewinner +5,12 % Kursgewinn zum Vortag +0,05 € Tagesgewinn des SDAX zum Vergleich +2,36 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Börse Der Auslöser Warum steigt die Heidelberger Druck Aktie heute? Eine neue Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Heidelberger Druck Aktie läuft mit der Erholung, die den Dax um 2,08 Prozent und den SDAX um 2,36 Prozent nach oben trug. Gesucht waren konjunkturabhängige und zuvor stark gefallene Aktien. Ein Maschinenbauer mit einem Kurs nahe einem Euro passt in dieses Raster. Bei einem so niedrigen Kurs wirken kleine Beträge groß: Fünf Cent Kursgewinn genügen für mehr als fünf Prozent Plus. Das macht den SDAX Gewinner zu einem beliebten Wert für kurzfristig orientierte Anleger, in beide Richtungen. Der Hintergrund Mehr als Druckmaschinen Heidelberger Druckmaschinen ist Weltmarktführer im Bogenoffsetdruck und verdient sein Geld vor allem mit Maschinen für Verpackungs- und Etikettendruck sowie mit Service und Verbrauchsmaterial. Um unabhängiger vom zyklischen Kerngeschäft zu werden, baut der Konzern neue Felder auf, darunter Ladetechnik für Elektroautos und die Fertigung für Industrie- und Verteidigungskunden. Das Geschäftsjahr endet am 31. März. Was für die Heidelberger Druck Aktie spricht Dritter Auftritt in Folge auf der Liste der SDAX Gewinner

Verpackungsdruck gilt als stabiler als der klassische Werbedruck

Neue Geschäftsfelder sollen die Abhängigkeit vom Kerngeschäft senken Was Anleger bedenken sollten Der Kurs nahe einem Euro verstärkt prozentuale Ausschläge

Der Maschinenbau leidet unter schwacher Investitionsneigung

Ohne Nachricht kann die Erholung so schnell enden, wie sie begann Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Heidelberger Druck Aktie Warum ist Heidelberger Druck heute SDAX Gewinner?

Die Aktie profitiert von der Markterholung und der Nachfrage nach zyklischen Werten. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Wie hoch ist der Kursgewinn?

5,12 Prozent oder fünf Cent auf 1,068 Euro. Heidelberger Druck Aktie: ISIN DE0007314007, WKN 731400, Börsenkürzel HDD. Fazit zur Heidelberger Druck Aktie Die Heidelberger Druck Aktie bleibt am Donnerstag SDAX Gewinner und hält sich über der Marke von einem Euro. Getragen wird der Kurs vom Markt, nicht von Nachrichten. Belastbar wird die Erholung erst, wenn Auftragseingang und Ergebnis mitziehen.

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