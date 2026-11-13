Heidelberger Druck Aktie im Abwärtsstrudel! Citadel reduziert Short - jetzt wird es für Anleger richtig spannend

Die Heidelberger Druck-Aktie befindet sich in einer schwierigen, aber interessanten Ausgangslage. Während der Kurs um 3,79 Prozent auf 1,04 Euro fällt, reduziert Citadel Advisors seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,81 Prozent auf 0,79 Prozent. Das entspricht einer Verringerung um rund 2,5 Prozent des bisherigen Engagements. Gleichzeitig bleiben WorldQuant mit 0,60 Prozent und PDT Partners mit 0,50 Prozent auf der Short-Seite vertreten. Damit summieren sich die drei jüngeren veröffentlichten Positionen auf 1,89 Prozent des Aktienkapitals. Die historisch ausgewiesene Position von BlueMountain mit 0,59 Prozent verdeutlicht zusätzlich, dass die Aktie bereits früher im Fokus institutioneller Leerverkäufer stand. Für Anleger ist die Positionssenkung von Citadel ein vorsichtig positives Signal, aber noch keine Trendwende in der Einschätzung der Shortseller. Entscheidend wird sein, ob Heidelberger Druck seine operative Entwicklung verbessern und das Vertrauen des Kapitalmarktes zurückgewinnen kann. Sollten weitere Hedgefonds ihre Positionen reduzieren, könnte zusätzlicher Rückenwind entstehen. Bleiben die wirtschaftlichen Herausforderungen bestehen, dürfte die Aktie dagegen weiterhin anfällig für Verkaufsdruck sein. Die Börsen-Bären haben ihre Druckmaschinen jedenfalls noch nicht vollständig abgeschaltet!