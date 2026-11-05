Heidelberg Materials Aktie: Sprungbrett genutzt – Keil nach oben aufgelöst!

Die Unterstützungszone aus den horizontalen Marken bei rund 130 EUR und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 130,98 EUR) habe ihre Wirkung auf die Aktie von Heidelberg Materials nicht verfehlt. In der damaligen Analyse hätten die Analysten vor allem zwei Katalysatoren einer technischen Erholungsbewegung diskutiert: die Wochenhochs bei 149 EUR sowie den seit Anfang Februar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 154,31 EUR). Beide Signalmarken habe der Titel inzwischen übersprungen. Damit könne die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als nach oben aufgelöste Keilformation interpretiert werden. Der trendfolgende MACD quittiere den beschriebenen Ausbruch mit einem neuen Einstiegssignal – und zwar auf dem niedrigsten Level seit 2009. Darüber hinaus liege im Verlauf des RSI eine kleine Bodenbildung vor. Rein rechnerisch ergebe sich aus der beschriebenen Keilformation ein Anschlusspotenzial bis gut 200 EUR – mehr als ausreichend, um das Aprilhoch bei 198,95 EUR ins Visier zu nehmen. Die untere Gapkante (159,80 EUR) der gestrigen Aufwärtskurslücke im Tagesbereich biete sich indes als nachgezogener Stopp-Loss an. (Analyse vom 05.11.2026)