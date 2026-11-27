Wie stark wuchs Heidelberg Materials im dritten Quartal?

Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 6,41 Milliarden Euro.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro.

Wann legt der Konzern die Jahreszahlen vor?

Die Ergebnisse für 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.