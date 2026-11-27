Zement klingt nach Old Economy – doch Heidelberg Materials sorgte Anfang November für eines der stärksten Kursfeuerwerke im DAX. Nach überzeugenden Quartalszahlen und einem neuen Sparprogramm sprang die Heidelberg Materials Aktie an einem Tag um fast zehn Prozent. Rückenwind kommt zusätzlich von der Aussicht auf milliardenschwere Infrastrukturinvestitionen.
Heidelberg Materials Aktie: Plus 9,6 Prozent an einem Tag, 300 Millionen extra sparen – baut der Zementriese die nächste Rally?
Umsatz plus 10 Prozent, Ergebnis über den Erwartungen, ein neues Sparprogramm und ein Vorstand, der selbst kauft. Die Heidelberg Materials Aktie war DAX-Tagessieger. Was hinter dem Sprung steckt.
Heidelberg Materials AG · ISIN: DE0006047004 · WKN: 604700 · Handelssymbol: HEI · US-Handelssymbol: HDELY
Die Zahlen
Besser als erwartet
Heidelberg Materials steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um zehn Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs wuchs um neun Prozent auf 1,28 Milliarden Euro und übertraf die Erwartungen. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern: Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs soll 2026 bei 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro liegen, die Rendite auf das eingesetzte Kapital leicht über zehn Prozent. Zusätzlich kündigte Heidelberg Materials an, bis Ende 2028 weitere 300 Millionen Euro einzusparen.
Heidelberg Materials verbindet Kostendisziplin mit der Aussicht auf mehr Bauaufträge. Für die Heidelberg Materials Aktie ist diese Kombination ein starker Treiber.
Die Börse
DAX-Spitzenreiter und Insiderkauf
Am Tag der Zahlen legte die Heidelberg Materials Aktie um 9,6 Prozent auf 171,50 Euro zu und erreichte das höchste Niveau seit Juli. Vorstandsmitglied Hakan Gurdal kaufte kurz darauf 245 Aktien zu 176,35 Euro je Stück.
Goldman Sachs hob am 5. November das Kursziel von 210 auf 220 Euro an und beließ die Einstufung bei „Buy“. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Wie stark wuchs Heidelberg Materials im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 6,41 Milliarden Euro.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro.
Wann legt der Konzern die Jahreszahlen vor?
Die Ergebnisse für 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.
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